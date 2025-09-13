Burkina – Ioba – Immersion – Patriotique

Ioba: Le Haut-commissaire invite les immergés à s’impliquer dans les initiatives communautaires

Dano, 11 septembre 2025 (AIB)- « Cette belle expérience que vous avez vécue, est un atout majeur pour le développement de notre pays. Je vous invite à vous impliquer dans les initiatives communautaires et à poursuivre vos études universitaires ou formations professionnelles afin d’être des acteurs efficaces pour le développement », a déclaré le Haut-commissaire de la province, Innocents Ouattara.

M. Ouattara s’exprimait le mercredi 10 septembre 2025 à Dano lors de la cérémonie d’accueil des bacheliers de la province du Ioba de retour d’un mois d’immersion patriotique obligatoire à Gaoua.

Pendant leur séjour, les immergés ont suivi des modules sur le civisme, la discipline, la solidarité et la productivité. Certains ont participé à un don de sang volontaire. En somme, ce sont des jeunes patriotes engagés pour la défense de la souveraineté nationale qui sont prêts à servir leur pays.

Le haut-commissaire, Innocents Ouattara les a félicités pour leur engagement exemplaire envers leur pays et leur brillante participation à cette initiative des plus hautes autorités du Burkina.

Il les a exhortés à partager les valeurs apprises avec leurs paires.

Le premier responsable de la province a également remercié les parents d’élèves, les acteurs du système éducatif et les forces de défense et de sécurité qui par leur volonté ont accompagné l’initiative gouvernementale.

Pendant une trentaine de minutes ces jeunes bacheliers ont, à travers chants et danses, manifesté leur joie d’avoir participé à la 1ere édition de l’immersion patriotique.

Agence d’information du Burkina

SZ/yos