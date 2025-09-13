Burkina-Ioba-Immersion-Patriotique

Ioba : Le haut-commissaire invite les bacheliers de l’immersion patriotique à s’impliquer aux initiatives communautaires

Dano, 11 septembre 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Ioba, Innocents Ouattara et les corps constitués ont accueilli les bacheliers de retour de l’immersion patriotique, le mercredi 10 septembre 2025, à la mairie de Dano.

Les bacheliers de la province du Ioba sont revenus de l’immersion patriotique à la satisfaction des autorités provinciales et de leurs parents.

Les participants à la première édition de l’immersion patriotique ont passé trente jours à Gaoua. Pendant leur séjour, ils ont suivi des modules sur le civisme, la discipline, la solidarité et la productivité.

Certains ont participé à un don de sang volontaire. En somme, ce sont des jeunes patriotes engagés pour la défense de la souveraineté nationale qui sont prêts à servir leur pays.

C’est pourquoi, le haut-commissaire, Innocents Ouattara, les a félicités pour leur engagement exemplaire envers leur pays et leur brillante participation à cette initiative des plus hautes autorités du Burkina.

« Je vous invite à partager avec vos paires les valeurs que vous avez apprises », a exhorté M. Ouattara. « Cette belle expérience que vous avez vécue, est un atout majeur pour le développement de notre pays. Je vous invite à vous impliquer dans les initiatives communautaires et à poursuivre vos études universitaires, ou les formations professionnelles afin d’être des acteurs efficaces pour le développement », a-t-il conseillé.

M. Ouattara a remercié les parents d’élèves, les acteurs du système éducatif et les Forces de défense et de sécurité qui ont accompagné l’initiative gouvernementale.

« J’engage tous les immergés de la province du Ioba à participer activement à la vie de la nation », a conclu le Haut-commissaire. Pendant une trentaine de minutes ces jeunes bacheliers ont, à travers chants et danses, manifesté leur joie d’avoir participé à la 1ere édition de l’immersion patriotique.

Agence d’information du Burkina

SZ/dnk-ata