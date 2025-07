Burkina-Ioba-Examen-Résultats-CEP

Ioba/CEP : Le directeur provincial satisfait du progrès de 10,69 % réalisé à la session 2025

Dano, 31 juillet 2025 (AIB) – La province du Ioba a réalisé un taux de succès de 90,85% au Certificat d’études primaires (CEP), session de 2025 soit un écart positif de 10,69%.

Le Directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) du Ioba, Adama Néya, a félicité tous les acteurs de l’éducation pour avoir réalisé un progrès de 10,69% à l’examen du CEP de la session de 2025.

En effet, la province du Ioba a obtenu cette année un taux de réussite de 90,85% au CEP contre 80,16% en 2024. Pour cette session 2025, 5 291 candidats ont pris part à l’examen certificat d’études primaires (CEP). On dénombre 2814 filles et 2477 garçons présents.

A l’issue de la compilation des résultats des 10 jurys ouverts dans la province, le Ioba a enregistré 4 807 admis soit un taux global de réussite de 90,85%.

Avec 2 531 admises, les filles ont atteint 89,94% et les garçons ont réalisé 91,89% de réussite avec 2276 admis.

Pour le DPEPPNF du Ioba, ces bons résultats sont à mettre à l’actif de l’ensemble des acteurs du monde éducatif.

« Il faut également souligner que l’organisation des différents examens blancs nous ont permis lors des rencontres bilan de corriger certaines insuffisances et de rattraper les retards », a-t-il poursuivi. « En plus, les sorties des encadreurs pédagogiques appuyées par l’organisation des journées pédagogiques ont, sans nul doute favorisé la réalisation de cette belle performance », a soutenu M. Néya.

« Je suis satisfait car notre objectif qui était de 83% a été largement atteint et dépassé. J’invite tous les enseignants, les encadreurs pédagogiques et les parents d’élèves à redoubler d’efforts pour la session à venir » a conclu le DPEPPNF du Ioba.

Agence d’information du Burkina

