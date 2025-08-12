Burkina-Religion-Catholicisme-Assomption

Ioba/Catholicisme: Effervescence à Dissin à l’approche du 15 août

Dissin, 12 août 2025 (AIB)- À quelques jours de la traditionnelle fête du 15 août, les préparatifs vont bon train à Dissin, commune du Sud-Ouest du Burkina Faso qui se distingue par une manière particulière de célébrer la fête de l’Assomption, dédiée à la montée de la Vierge Marie au Ciel. Dans les églises, les maquis et sur les sites culturels, chacun s’active pour offrir un rendez-vous mémorable.

À l’église catholique Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus, les fidèles sont plongés, depuis le 6 août, dans une neuvaine de prières qui se poursuivra jusqu’au 14 août. Selon l’abbé Théotime Marie Kpièlè Somda, vicaire et représentant du curé en congé, les répétitions pour la messe solennelle ont débuté dès le dimanche 10 août.

Le 13 août, deux conférences viendront enrichir le programme : la première, sur les opportunités de crédits et l’auto-prise en charge pour les femmes ; la seconde, plus spirituelle, portera sur la Vierge Marie. Une procession aux flambeaux, de la place Pierre Koula à l’église paroissiale, le 14 août, marquera la fin des activités préparatoires à la fête.

Dans la chorale, Zaguè Bernardin Somda, choriste passionné, explique : « Nous avons des répétitions de chants et de danse du 11 au 13 août, en plus de notre participation à la neuvaine. »

En ville, les commerçants et tenanciers de maquis se préparent à accueillir la foule. Au « Causette Choco », le propriétaire assure que les boissons sont en quantité suffisante. « Nous avons tout approvisionné. Il y aura aussi un concours de danse pour les enfants, et des sonorités traditionnelles pour les papas et mamans », annonce-t-il avec enthousiasme.

Les activités culturelles ne sont pas en reste. Le Bar 3B (Bar Baa-Boulé) sert, depuis le 10 août, de quartier général au Festival de la culture Dagara (Fescuda), piloté par Serge Dabiré alias Escom, avec à la coordination Kevin Meda. Les manifestations du festival ont débuté dès le 11 août, promettant une semaine riche en spectacles.

En plus du Fescuda, se tient également le Festival des talents du Sud-Ouest (Festaso), promu par les frères Somé. Au programme : un atelier de formation sur le dessin, la décoration et la fabrication de Koko-donda, ainsi qu’en apothéose une compétition musicale de jeunes autour du thème « La paix au Faso ». « Nous sommes à nos débuts et nous allons travailler avec les artistes en herbe. Après l’accueil des participants le 14 août, nous allons les entretenir sur l’entrepreneuriat », a confié au téléphone l’un des organisateurs du Festaso, Nathanaël Somé.

Sur le site des œuvres rupestres, l’ambiance est tout aussi créative. L’instituteur-artiste Tioyé, représentant de « Sié décor », a fait installer un gigantesque mot WELCOME perché à près de 50 mètres de hauteur. Le gendarme Wendyame Abdoul Rasma Ouédraogo, lui, a laissé parler son talent en peignant, entre autres, un poisson sur un rocher.

Quant aux femmes de la localité, à qui cette fête est également dédiée, elles prévoient une rue marchande agrémentée de mets locaux et de prestations éventuelles d’artistes.

À Dissin, tout semble prêt pour que le 15 août 2025 soit, une fois encore, une célébration unique mêlant ferveur religieuse, animation culturelle et convivialité populaire. La seule inconnue reste la pluie, qui fait finalement partie des invités de l’Assomption.

Agence d’Information du Burkina

JBD-CK/ata