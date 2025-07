Insertion professionnelle : Les étudiants miniers misent sur la technologie

Ouagadougou, 23 juillet 2025(AIB)- À l’occasion de la 4e édition du Forum national des étudiants miniers (FONEM-BF), ouverte ce mercredi à Ouagadougou, les jeunes diplômés du secteur minier explorent les opportunités offertes par l’intelligence artificielle et le développement durable pour faciliter leur insertion professionnelle dans un secteur en mutation.

Organisée autour du thème « Intelligence artificielle et durabilité : catalyseurs de l’employabilité des jeunes diplômés dans le secteur minier », cette édition vise à offrir une plateforme d’échanges entre étudiants, professionnels et décideurs politiques sur les enjeux de l’innovation et de l’insertion professionnelle dans le domaine minier, selon les organisateurs.

Représentant le ministre Yacouba Zabré Gouba, patron de la cérémonie, M. Boussim a exhorté les étudiants à tirer pleinement profit de ce cadre de réflexion. « Ce forum est le vôtre, mais il engage notre avenir commun », a-t-il déclaré.

Quant à la représentante du président de la Chambre des mines, Priscille Payidwendé Zongo, elle a encouragé les jeunes à s’approprier les outils numériques, estimant que « nous comptons sur une jeunesse qui sort du carcan, une jeunesse qui innove ».

Le co-parrain du forum, Moïse Ouédraogo, président-directeur général de LOUDA GROUP, a salué l’initiative, soulignant l’importance du facteur humain dans l’exploitation des technologies avancées. « Ce ne sont pas les machines qui vont faire vivre une entreprise, mais plutôt le capital humain », a-t-il affirmé.

Pendant deux jours, les participants prendront part à des conférences, panels thématiques, formations et partages d’expériences portant sur l’usage de l’intelligence artificielle dans les métiers du secteur minier.

Le forum se tient du 23 au 24 juillet 2025 à Ouagadougou.

Agence d’information du Burkina (AIB)

MZ/LN/ATA