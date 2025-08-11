Burkina-Don-Faso Mêbo

Indépendance du Tchad : la diaspora au Burkina offre deux tonnes de ciment à Faso Mêbo

Ouagadougou, 11 août 2025 (AIB) – À l’occasion de la célébration du 65ᵉ anniversaire de l’indépendance du Tchad, le 11 août 2025, la communauté tchadienne résidant au Burkina Faso a marqué l’événement par un geste de solidarité envers le peuple burkinabè. Répondant à l’appel du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, elle a offert deux tonnes de ciment et des paquets d’eau à l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

Yangolbé Kagonbé, président de la communauté tchadienne au Burkina Faso, a expliqué que ce don s’inscrit dans le cadre des activités des 48 heures de l’indépendance du Tchad au Burkina Faso.

La diaspora tchadienne a également effectué quelques travaux sur le site de Faso Mêbo pour soutenir ses travailleurs.

Ces festivités comprennent, outre la remise du don, un dîner communautaire prévu le 16 août, ainsi qu’un cocktail VIP organisé par l’ambassade.

Yangolbé Kagonbé a également invité les autres communautés étrangères vivant au Burkina à suivre cet exemple.

« Le Burkina nous a tant donné. Il est temps que toutes les communautés sœurs se mobilisent pour accompagner l’initiative Faso Mêbo », a conclu le président de la communauté tchadienne.

Lors de la remise du don, Mahamat Saleh Adoum, ambassadeur du Tchad au Burkina Faso, avec juridiction sur le Togo et le Bénin, a rappelé la portée historique de cette date.

« Le 11 août 1960, nos ancêtres ont brisé les chaînes de la domination pour offrir au Tchad un jour de liberté. Cette journée symbolique doit toujours être marquée par un geste fort », a affirmé l’ambassadeur.

Il a salué la solidarité et l’unité de la communauté tchadienne au Burkina, affirmant que les liens entre les deux pays sont bien plus que diplomatiques.

« C’est un lien du sang, avec même 11 villes portant les mêmes noms au Tchad et au Burkina. Nous sommes un seul peuple », a-t-il déclaré.

