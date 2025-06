Inauguration de l’Hôtel Delwendé à Manga : « Un acte patriotique de haut vol », selon le ministre

Manga, 31 mai 2025 (AIB) – Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pengdwendé Gilbert Ouédraogo, a officiellement inauguré, samedi à Manga, chef-lieu de la région du Centre-Sud, l’hôtel Delwendé, classé trois étoiles. Il a salué le promoteur, estimant qu’il a posé un « acte patriotique de haut vol ».

« La construction de l’Hôtel Delwendé par le président du groupe ERJF (ndlr : Établissements Rouamba Joseph et Frères) est un acte patriotique de haut vol », a déclaré le ministre lors de la cérémonie d’inauguration à Manga.

La cérémonie a réuni des autorités gouvernementales, administratives, coutumières et religieuses, des acteurs du monde des affaires et une forte population.

Pour Pengdwendé Gilbert Ouédraogo, l’engagement du promoteur Joseph Rouamba s’inscrit dans la quête de légitimité portée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, sous le leadership de qui le Burkina Faso s’est engagé « dans une lutte pour son indépendance véritable, une indépendance non seulement politique et sécuritaire, mais également économique et sociale ».

Il a ajouté que l’érection de l’hôtel Delwendé « traduit notre capacité, en tant que fils et filles du pays, à prendre en main notre destin, à créer de la valeur locale, à générer de l’emploi pour notre jeunesse et à bâtir une économie résiliente fondée sur nos propres forces ».

Selon le promoteur Joseph Rouamba, l’idée de réaliser une infrastructure hôtelière de qualité a germé en 2006, puis s’est transformée en engagement, avant de devenir un projet concret en 2023, grâce à la dynamique impulsée par les autorités nationales.

« C’est après l’appel du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a invité les filles et fils du Burkina Faso à des initiatives endogènes de création d’emplois et de développement local, que j’ai commencé la réalisation de l’hôtel avec le soutien de Coris Bank International », a-t-il confié.

L’Hôtel Delwendé, situé à l’entrée nord de la ville de Manga, à proximité de la route nationale n°29, est classé trois étoiles, mais ambitionne d’aller au-delà de cette qualification. Les travaux sont actuellement réalisés à hauteur de 75 %, a précisé le représentant du promoteur, Jérôme Rouamba.

En termes d’opportunités d’emploi, a-t-il poursuivi, l’infrastructure, réalisée pour un coût initial de 2 milliards de francs CFA, génère actuellement 48 emplois permanents et plus d’une centaine d’emplois non permanents.

Le ministre Pengdwendé Gilbert Ouédraogo a salué l’apport « significatif » de l’hôtel dans la promotion de l’emploi, mais aussi dans le renforcement de l’offre d’hébergement, utile au développement du tourisme interne.

Le parrain de la cérémonie, Idrissa Nassa, représenté par Alassane Siénou, a lui aussi souligné l’intérêt général promu à travers la réalisation de l’Hôtel Delwendé.

« L’ouverture de cet hôtel n’est pas seulement l’aboutissement d’un rêve visionnaire, mais incarne également une dynamique de développement local, une volonté de contribuer activement à la promotion du tourisme, de la culture et de l’hospitalité dans la commune de Manga, et, partant, dans la région du Centre-Sud », a-t-il déclaré.

À ce sujet, la gouverneure du Centre-Sud, Yvette Nacoulma, a également rappelé que la région regorge de nombreux sites touristiques et que la mise en service de l’Hôtel Delwendé viendra renforcer l’offre en matière d’infrastructures d’accueil de qualité, en plus de son impact sur le développement local et la création d’emplois.

Fonctionnel depuis le 15 mars 2025, l’Hôtel Delwendé offre une gamme variée de services, dont des chambres de haut standing, des salles de conférence, une salle de restauration, une salle de gym, une piscine, une mini-alimentation et une paillote pour l’accueil des cérémonies festives.

À l’occasion de la cérémonie d’inauguration, le promoteur Joseph Rouamba a fait don de matériel roulant, notamment deux motos, aux forces de défense et de sécurité.

Agence d’information du Burkina

MZ/ata