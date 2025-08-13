Immersion patriotique Sissili et du Ziro: Un mois pour forger l’esprit civique des bacheliers

Léo, 13 août 2025(AIB)-Dans le cadre de la promotion des valeurs citoyennes et patriotiques, les nouveaux bacheliers des provinces de la Sissili et du Ziro ont entamé, depuis lundi 11 août 2025, une immersion civique d’un mois. Répartis sur six sites dans la ville de Léo, ces 1 562 jeunes vivront une expérience unique visant à les imprégner des principes et valeurs de la « Révolution progressiste populaire », résolument tournée vers la souveraineté nationale et le développement du Burkina Faso.

Ils sont mille cinq cent soixante-deux impétrants, titulaires du baccalauréat session 2025, toutes séries confondues, regroupés au sein de six établissements de Léo, dont quatre pour les filles et deux pour les garçons. Durant un mois, ils seront déconnectés de leurs habitudes pour se consacrer à la nation, selon la vision des plus hautes autorités de l’État.

Sous la supervision des autorités locales, cette formation intensive combine cours théoriques, activités pratiques et partages d’expériences autour de thèmes tels que la citoyenneté et la défense de la patrie, l’histoire et les symboles nationaux, le leadership et l’entrepreneuriat local, la préservation de la paix et de la cohésion sociale, etc. L’objectif est clair : « former une jeunesse consciente de ses responsabilités, prête à contribuer activement à l’édification nationale ».

Dès le deuxième jour, les jeunes ont reçu la visite du haut-commissaire de la Sissili, Isaac Téwendé Sia, accompagné du directeur provincial de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, Serge Toé, sur les différents sites. Ils sont venus s’assurer de la bonne installation de cette première promotion des appelés pour l’immersion patriotique obligatoire. Les autorités ont insisté sur l’importance de cet engagement civique dans un contexte où le Burkina Faso renforce son autonomie et sa résilience face aux défis sécuritaires et économiques.

« Vous êtes l’avenir de cette nation. Ce mois d’immersion doit vous permettre de comprendre le sens du sacrifice, de l’amour de la patrie et du travail pour le développement », a déclaré le haut-commissaire, saluant leur discipline et leur motivation. Quant au directeur provincial de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique de la Sissili, il leur a prodigué des conseils pour réussir leur séjour et les a appelés à « une participation sérieuse et active », soulignant que cette immersion vise à « forger une jeunesse responsable, consciente de son rôle dans la construction du Burkina Faso de demain ». Il leur a également demandé de ne pas croire aux fake news circulant sur les réseaux sociaux, susceptibles de semer le doute en eux.

Malgré les contraintes de la vie en groupe et du cadre militaire encadrant certaines activités, les nouveaux bacheliers se montrent déterminés. « C’est une fierté de participer à cette formation. Nous voulons être des acteurs du changement », confie l’un d’eux.

La troisième journée a été consacrée à une « montée spéciale des couleurs » sur le site du lycée municipal de Léo et à la lecture du message du Président du Faso, le camarade capitaine Ibrahim Traoré. Appelant à la responsabilité des nouveaux bacheliers pour un meilleur avenir du Burkina, le message a été reçu avec attention par les jeunes.

Pour Pierre Yemdaogo Nikiéma, proviseur et président du site du lycée municipal de Léo, il y a un réel motif de satisfaction pour ce démarrage sous de bons auspices. « Il n’y a pas de difficultés majeures, en témoigne la propreté des salles et de la cour… On espère ainsi jusqu’au terme », a-t-il déclaré.

Pendant quatre semaines, ces jeunes vivront au rythme des levées de drapeau, des conférences-débats et des travaux communautaires, avant une cérémonie de clôture qui marquera leur passage vers une citoyenneté plus active. Une attestation de participation leur sera délivrée en fin d’immersion pour compléter leur dossier d’accès aux universités.

Agence d’information du Burkina

BAN/ata