Burkina : Le président du Faso, le capitaine

Ibrahim Traoré, remet des intrants et du matériel agropastoral et halieutique d’une valeur de 104 milliards FCFA aux producteurs

Bobo-Dioulasso, 21 mai 2025 (AIB) – Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a remis jeudi à Bobo-Dioulasso des intrants et du matériel agropastoral et halieutique d’une valeur de 104 milliards FCFA aux producteurs, en vue d’intensifier la production et d’atteindre l’autosuffisance alimentaire.

« Ce matériel va permettre aux producteurs d’accroître leur rendement, de réduire la pénibilité du travail, et à terme, de combler les gaps dans la disponibilité des produits alimentaires », a indiqué le ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié.

Pour M. Sombié, ce don est une invitation à redoubler d’efforts et à œuvrer dans le sens de la vision du chef de l’État, pour qui l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire est un objectif à très court terme.

« Nous mesurons l’ampleur de la tâche qui nous est confiée et nous nous engageons à poursuivre la dynamique, afin que l’autosuffisance alimentaire, chère au chef de l’État, devienne une réalité », a-t-il rassuré.

Le matériel va également renforcer les brigades de mécanisation agricole, qui fourniront des prestations agricoles gratuites aux populations vulnérables, et à prix réduits pour les autres, a ajouté le premier responsable du monde rural.

C’est la deuxième année consécutive que le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, met à la disposition du monde rural un lot de matériel destiné à booster la production dans la perspective de l’autosuffisance alimentaire.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

DNK/ata