Houet : Vingt-cinq anciens sportifs formés à l’entrepreneuriat à Bobo-Dioulasso

Bobo-Dioulasso, 13 août 2025 (AIB) – La Fédération burkinabè de Football (FBF), en partenariat avec l’Office national de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA), a organisé, du 11 au 13 août 2025 à Bobo-Dioulasso, une session de formation sur l’initiation à l’entrepreneuriat au profit de vingt-cinq anciens acteurs du football.

Les participants, composés d’anciens joueurs, arbitres et dirigeants, ont bénéficié de modules sur les fondamentaux de l’entrepreneuriat, le développement du leadership, le montage de projets et l’accès aux financements. L’initiative visait à doter ces anciens sportifs d’outils leur permettant de s’insérer ou de se reconvertir dans le monde des affaires.

La cérémonie de clôture, présidée par le président de la Commission Futsal et Beach Soccer de la FBF Ousmane Coulibaly, représentant le président de la fédération, Oumarou Sawadogo, a été marquée par l’intervention de l’opérateur économique Baba Dayo. Félicitant les bénéficiaires pour leur assiduité, il les a exhortés à travailler avec rigueur et persévérance pour éviter de dépendre financièrement d’autrui.

M. Dayo a partagé avec l’assistance un pan de son parcours personnel, rappelant que son cheminement dans le football n’a pas été aisé, mais qu’il lui a permis d’acquérir la discipline nécessaire pour réussir en tant qu’opérateur économique.

Les formateurs Jean Flaubert Ouoba et David Belemnaba se sont, pour leur part, réjouis de l’engagement et de l’intérêt manifestés par les apprenants, ce qui a, selon eux, favorisé un déroulement optimal des travaux.

Parmi les témoignages recueillis, Fatimata Oueremi, l’une des cinq participantes féminines, a affirmé que la formation lui avait permis d’apprendre à monter un plan d’affaires et à approcher les investisseurs pour obtenir des financements. Quant à Salia Sidibé, il a souligné avoir acquis des connaissances nouvelles qu’il espère mettre en application, estimant que certains pourraient, dans les années à venir, devenir « de grands entrepreneurs de ce pays ».

Au nom des participants, Adama Diabaté a exprimé une vive gratitude à la FBF et à l’ONEA pour cette opportunité, qualifiant la session de « catalyseur » pour leurs ambitions. Il a plaidé pour un accompagnement post-formation afin de maximiser l’impact des acquis.

L’activité s’est achevée par la remise symbolique d’attestations aux participants, dans une ambiance empreinte de joie et d’espoir.

Agence d’information du Burkina

AB/yos