Houet/Pratique du Futsal : la Fédération burkinabè de Football initie une formation au profit des acteurs sportifs

Bobo-Dioulasso, 13 août 2025 (AIB) – La Fédération burkinabè de Football (FBF) a lancé, ce mercredi, à Bobo-Dioulasso, une formation de 48 heures sur les règles et pratiques du Futsal au profit d’une vingtaine de participants, dont des entraîneurs, des joueurs et des arbitres.

Le Futsal est une variante du football qui se joue en salle ou sur un terrain réduit, avec des règles spécifiques. La formation vise à doter les bénéficiaires de compétences en encadrement, en arbitrage et promotion de cette discipline.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par Monsieur Jérôme Tiendrébéogo, représentant du président de la Fédération burkinabè de Football (FBF). Il a invité les participants à suivre attentivement les modules afin de contribuer à l’implantation du Futsal au Burkina Faso.

Le parrain de la commission régionale de l’Ouest, Monsieur Baba Dayo, a réaffirmé son engagement à soutenir la mise en œuvre de cette discipline dans la région du Guiriko. Il a également insisté sur la nécessité de doter les acteurs d’infrastructures adaptées.

En marge de la session, une compétition de Futsal est prévue les 23 et 24 août 2025 à Bobo-Dioulasso, pour permettre aux participants d’appliquer les connaissances acquises.

La Fédération burkinabè de Football souhaite ainsi poser les bases d’un développement structuré du Futsal au Burkina Faso.

