Burkina-Houet-Immersion-Patriotique-Nouveaux-Bacheliers

Houet : Lancement officiel de l’immersion patriotique des nouveaux bacheliers à Bobo-Dioulasso

Bobo-Dioulasso, 13 août 2025 (AIB)- L’immersion patriotique obligatoire des nouveaux bacheliers a été officiellement lancée, ce mercredi, dans la région du Guiriko, au lycée privé Gasmo II du secteur 24 de Bobo-Dioulasso.

Placée sous la présidence du gouverneur de la région du Guiriko, Mariama Konaté/Gnanou, la cérémonie a réuni des autorités administratives, militaires, coutumières ainsi que des représentants d’organisations de jeunesse.

Le programme, qui vise à renforcer l’attachement à la patrie, s’adresse aux jeunes admis au baccalauréat et sur le point d’entamer leurs études supérieures. Durant un mois, ils seront formés sur le civisme, la cohésion sociale et les valeurs de discipline et d’engagement citoyen.

Mme le Gouverneur a exhorté les participants à « faire preuve de discipline, de courage, d’honnêteté et d’excellence » et à « saisir cette opportunité unique pour s’imprégner des valeurs fortes qui feront d’eux des ambassadeurs dignes et fiers de leur pays ».

La cérémonie a été marquée par la montée des couleurs nationales, « symbole fort d’engagement et d’unité », selon les organisateurs.

Cette année, l’immersion patriotique concernera plus de 60 000 nouveaux bacheliers à travers le Burkina Faso, dont 9 236 issus de la région du Guiriko.

Le lancement dans la région du Guiriko s’inscrit dans la dynamique nationale initiée pour renforcer la citoyenneté et la cohésion sociale, en dotant la jeunesse d’outils pour un engagement actif dans la construction nationale.

Agence d’information du Burkina

AB/BBP