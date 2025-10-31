Burkina : ceb-bobo4-excellence-scolaire-2025

Houet : La CEB Bobo 4 célèbre l’excellence scolaire avec un taux de réussite record de 89 %

Bobo-Dioulasso, 30 octobre 2025 (AIB) – L’Arrondissement 4 de la commune de Bobo-Dioulasso a célébré, ce jeudi 30 octobre 2025, la Journée de l’excellence, édition 2025, en hommage aux acteurs de la Circonscription d’éducation de base (CEB) Bobo 4. Cette cérémonie, placée sous le patronage du président de la Délégation spéciale de la commune, Laurent K. Kontogom et de la présidence du Président de la Délégation Spéciale de l’arrondissement 4, Balémany Serissouma, avait pour thème : « Excellence scolaire, un tremplin pour l’engagement patriotique et le développement endogène au Burkina Faso. »

Les autorités présentes ont salué les efforts consentis par les enseignants, encadreurs, élèves et partenaires éducatifs, qui ont permis à la CEB Bobo 4 d’enregistrer une progression remarquable de ses résultats. En effet, le taux de réussite est passé de 50 % en 2022 à 71 % en 2023, puis 80 % en 2024, pour atteindre 89 % en 2025.

Selon le Chef de la circonscription, l’Inspecteur Sanou Sangouansira Oumar Bernard, ces performances sont le fruit d’un engagement collectif et d’un accompagnement constant des autorités locales. Il a tenu à féliciter l’ensemble des acteurs pour leur détermination à améliorer la qualité de l’éducation.

Pour récompenser les efforts consentis, plus de 100 kits scolaires, 30 vélos, 100 attestations, 5 ordinateurs et 2 motos ont été remis aux acteurs les plus méritants. L’Inspecteur Sanou a également été distingué par la Délégation spéciale de l’arrondissement 4, qui lui a offert un tableau d’encouragement et un ordinateur portable en reconnaissance de son leadership et de son engagement pour la promotion de l’excellence.

La CEB Bobo 4 a en outre bénéficié d’une imprimante, don de la Délégation spéciale, pour renforcer ses capacités administratives et pédagogiques.

Agence d’Information du Burkina

AB/ata