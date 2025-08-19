Houet / Journée communale de la jeunesse : Le bien-être des jeunes au cœur des échanges

Bobo-Dioulasso, 18 août 2025 (AIB) – La délégation spéciale communale de Bobo-Dioulasso a organisé, lundi, la 2ᵉ édition de la journée communale de la jeunesse. Cette initiative vise à diagnostiquer la situation des jeunes et à proposer des solutions durables à leurs préoccupations.

Placée sous le thème : « Dans le contexte de la Révolution progressiste et populaire, moi, jeune citoyen, je m’engage pour le développement de ma commune dans l’ordre et la discipline », la rencontre a mobilisé 350 jeunes issus de diverses organisations de jeunesse.

Selon le président de la délégation spéciale communale, Laurent Kontogom, le thème est interpellateur et invite la jeunesse à plus de civisme, de solidarité et de responsabilité collective.

« C’est un cadre d’échanges pour réfléchir sur les conditions de vie des jeunes de Bobo, définir des stratégies et proposer des actions concrètes pour leur bien-être », a-t-il affirmé.

Pour donner plus de poids à ce message, le commandant de la 2ᵉ région militaire, le lieutenant-colonel Lassané Porgo, a animé une conférence sur l’engagement citoyen des jeunes. Les échanges ont permis aux participants de mieux comprendre leur rôle dans la marche actuelle du pays.

De son côté, la présidente de l’Association des jeunes de la commune de Bobo-Dioulasso (AJCB), Alimata Kindo, a plaidé pour le renforcement du cadre de concertation communal avec la jeunesse, ainsi que pour la relance du fonds communal d’autonomisation des femmes et des jeunes. Elle a également invité les partenaires publics et privés à offrir davantage de stages et d’emplois aux jeunes.

Ces doléances ont trouvé un écho favorable. Le président du Comité interprofessionnel de l’anacarde du Burkina, Ibrahim Sanfo, a promis l’octroi de stages à plusieurs jeunes afin de faciliter leur insertion professionnelle.

Tout au long de la journée, diverses activités ont été organisées notamment des panels, des travaux de confection de pavés, des échanges directs entre jeunes et autorités.

Une séance de reboisement a également eu lieu au cours de cette journée permettant la mise en terre de près de 200 plants, dont 50 sur le site de Faso Mêbo par les participants.

Agence d’Information du Burkina