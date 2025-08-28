Burkina-Houet-finale-Tournoi-football-Association

Houet/fotball : AS Dafra remporte la finale de la 7e édition du tournoi « bien-être enfant U15 »

Bobo-Dioulasso, 23 août 2025 (AIB)-La finale du tournoi de football bien-être enfant U15, organisée par « l’Association Bien-être Enfant » (ABE), a été disputée le samedi 23 août 2025 sur le plateau omnisports de Lafiabougou à Bobo-Dioulasso entre l’AS Wendpanga et l’AS Dafra pour promouvoir la cohésion sociale au sein de la jeunesse.

Placée sous le thème : « Le football, un facteur de résilience et de cohésion sociale », cette 7e édition a rassemblé 16 équipes depuis le 5 juillet dernier. L’objectif, selon les organisateurs, est de promouvoir l’épanouissement des jeunes, la fraternité ainsi que la détection de talents.

L’apothéose a opposé l’AS Wendpanga en bleu à l’AS Dafra en blanc devant un public nombreux composé d’autorités communales, coutumières et de supporters venus encourager leurs équipes. Très réalistes, les jeunes de l’AS Dafra se sont imposés largement par 8 buts à 1, s’adjugeant ainsi le trophée.

En récompense, l’AS Dafra a reçu une enveloppe de 100 000 FCFA, un ballon et un jeu de maillots. Son dauphin, l’AS Wendpanga, est reparti avec une enveloppe de 50 000 FCFA, un ballon et un jeu de maillots.

Parrain de l’édition, Ali Porgo, a salué l’esprit de fair-play qui a marqué la compétition.

« C’est un sentiment de joie de voir ces jeunes jouer avec autant d’engagement et de discipline. Nous leur adressons toutes nos félicitations », a-t-il déclaré.

Le promoteur du tournoi, Dominique Kouda, s’est également réjoui de la réussite de l’événement : « Nous sommes satisfaits du jeu proposé et de la mobilisation. Cela prouve que la jeunesse a besoin de tels cadres pour s’exprimer », a-t-il confié.

En marge de la finale, l’ABE a procédé à la mise en terre de 60 plants de quatre variétés différentes, une manière de joindre l’utile à l’agréable et de répondre à l’appel des autorités en faveur du reboisement.

La 7e édition du tournoi bien-être enfant U15 s’achève ainsi sur une note festive et citoyenne, renforçant la place du sport comme outil de cohésion sociale et de résilience.

Agence d’information du Burkina

