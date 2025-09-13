Burkina- Guiriko-Culture-Faso-Academy-Reprise

Houet : Faso Academy signe son grand retour

Bobo-Dioulasso, 12 septembre 2025 (AIB) – Après six ans d’interruption, l’émission musicale Faso Academy a fait son grand retour ce vendredi 12 septembre 2025 à Bobo-Dioulasso, devant un public nombreux réuni à la salle Casimir Koné de la RTB2 Guiriko.

L’événement a drainé parents, amis et mélomanes qui n’ont pas voulu manquer ce rendez-vous, considéré comme une véritable école artistique et citoyenne et un tremplin pour de futures stars de la musique burkinabè.

Au total, six candidats sont en compétition pour cette étape bobolaise. La formule retenue prévoit deux soirées : trois candidats se sont produits ce vendredi 12 septembre, tandis que les trois autres monteront sur scène ce samedi 13 septembre, toujours dans la même salle à partir de 18 heures.

La première soirée a été marquée par la présence du directeur régional de la RTB2 Guiriko, Oloh Poda, ainsi que de quelques invités.

Agence d’information du Burkina

AB/yos