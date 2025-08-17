Houet : Badenya FC remporte la première édition du tournoi Challenge Espoir U17

Bobo-Dioulasso, (AIB) – L’équipe de Badenya FC a remporté, le samedi 16 août 2025 à Bobo-Dioulasso, la grande finale de la première édition du tournoi Challenge Espoir U17, en battant Colma AC par un but à zéro.

Placée sous le patronage du ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, Roger Baro, cette première édition a débuté le 5 juillet dernier avec la participation de 16 formations issues du Houet. Après plus d’un mois de compétition, deux équipes se sont retrouvées pour la finale disputée en deux fois 25 minutes.

La rencontre, âprement disputée, a basculé en seconde période lorsque Badenya FC a ouvert le score grâce à un but contre son camp de l’équipe adverse. Un avantage que les joueurs en blanc conserveront jusqu’au coup de sifflet final, décrochant ainsi le trophée de cette édition inaugurale.

Le promoteur du tournoi, Ismaël Traoré dit Cla, également président du district de football du Houet, s’est réjoui du succès de cette première édition. Selon lui, le Challenge Espoir U17 vise avant tout à occuper sainement les enfants pendant les vacances tout en leur inculquant les bases du football. « Pour former un joueur techniquement, c’est à la base qu’on commence », a-t-il indiqué, tout en saluant la grande mobilisation du public.

Présent à la cérémonie, le ministre Roger Baro, patron de l’édition, a félicité le promoteur et les participants. « La jeunesse a soif de sport et d’esprit sain. Nous allons encourager le promoteur à poursuivre ce travail parce qu’une jeunesse saine, épanouie et en bonne santé est indispensable pour aborder les chantiers du développement », a-t-il déclaré.

Au terme de la finale, les deux équipes finalistes ont reçu des récompenses. Colma AC, finaliste malheureux, est reparti avec un jeu de maillots, un jeu de chasubles, un lot de plots, un ballon et une enveloppe financière de 100 000 F CFA. Badenya FC, vainqueur du tournoi, a reçu le trophée, un jeu de maillots, un jeu de chasubles, un lot de plots, un ballon ainsi qu’une enveloppe de 150 000 F CFA.

Le Challenge Espoir U17, qui ambitionne de devenir un cadre régulier de promotion des jeunes talents, a tenu toutes ses promesses pour cette première édition, laissant entrevoir des lendemains meilleurs pour le football de formation dans le Houet.

Agence d’information du Burkina

AB/yos