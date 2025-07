BURKINA-SANTE-HOPITAL-CARDIOLOGIE-SERVICES-FONCTIONNEMENT

Hôpital Bogodogo : Les patients en unité de soins de cardiologie bénéficient d’une surveillance constante 24 h/24, Pr Samadoulougou

Ouagadougou, 7 juil. 2025 (AIB)- L’Unité de soins intensifs de cardiologie (USIC) du Centre hospitalier universitaire de Bogodogo (CHU-B), demeure une particularité dans la prise en charge des urgences cardiologiques, parce qu’elle fonctionne 24/24 h au chevet des malades, a indiqué lundi, le chef de service de cardiologie du CHU-B et Professeur titulaire en cardiologue, André K. Samadoulougou.

« Nous avons la particularité d’avoir un cardiologue de manière permanente (24/24 h) dans l’Unité de soins intensifs de cardiologie (USIC) au CHU-B. Je veux parler de la qualité de l’organisation, de l’engagement des acteurs de santé dans cette unité », a affirmé le chef de service de cardiologie du CHU-B et médecin cardiologue, Pr André K.Samadoulougou.

Selon lui, la direction générale de l’hôpital de Bogodogo fait de gros efforts pour permettre aux agents d’avoir une certaine qualité d’offre de soins mais des défis restent toujours à relever.

A écouter Pr Samadoulougou, leur souhait est de répondre aux préoccupations des malades en matière de prise en charge des urgences cardiologiques dans le centre sanitaire.

Le chef de service de cardiologie du CHU-B par ailleurs président de la commission médicale d’établissement, a révélé que son service compte huit (8) unités. Il s’agit des unités de soins intensifs en cardiologie, de l’hospitalisation, d’exploration fonctionnelle 1, 2 et 3 d’échocardiographie Doppler et vasculaire, de constations, de rythmologie et de cadiopédiatrie.

Le médecin cardiologue, a aussi fait remarquer que ce sont les urgences cardiologiques qui sont admises dans l’USIC de l’hôpital de Bogodogo qu’elles soient du public ou du privé.

« C’est quand le malade ne va pas bien. C’est quand sa vie est en danger, ce sont ces types de patients que nous recevons à l’USIC pour un suivi rapproché du malade et lui donner la chance de survivre », a-t-il ajouté.

A titre d’exemples, Pr André Samadoulougou, a fait cas, entre autres, les malades d’embolies pulmonaires, d’infarctus du myocarde, les trouves de rythme graves et les insuffisances cardiaques aiguës qui sont hospitalisés dans l’unité de soins intensifs de cardiologie.

Le responsable de l’USIC du CHU-B et médecin cardiologue, Mireille Abouga/ Loya, a souligné, que son unité est logée au sein du service de cardiologie et comprend actuellement 3 lits de réanimation équipés chacun d’un scope et d’un pousse-seringue électrique.

L’Unité de soins intensifs cardiologiques est une unité spécialisée et équipée pour la prise en charge des patients souffrants de pathologies cardiaques aigues et nécessitant une surveillance continue et des soins intensifs.

« L’USIC reçoit des patients qui présentent des cardiopathies en phase aiguë via les services d’urgences, le Service d’aide médicale urgente (SAMU), ou d’autres services hospitaliers, pour la gestion de l’urgence et la surveillance continue des paramètres vitaux jusqu’à stabilisation », a soutenu le médecin cardiologue.

L’Unité de soins intensifs de cardiologie travaille en étroite collaboration avec l’ensemble des unités du service pour assurer une prise en charge globale du patient

En rappel, le service de cardiologie du CHU-B est fonctionnel depuis le 2 mai 2017.

Agence d’information du Burkina

NO/BH/ATA