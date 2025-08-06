Guiriko : La RTB2 se dote d’une nouvelle clôture grâce à un donateur privé

Bobo-Dioulasso, 6 août 2025 (AIB) – La cour de la RTB2/Guiriko affiche désormais un nouveau visage. Ce mercredi 6 août, le ministre de la Communication, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a réceptionné les nouveaux murs de clôture de la station régionale, reconstruits après leur effondrement survenu le 9 juin 2024.

L’ouvrage a été réalisé grâce à l’opérateur économique Cheick Béranger Ouattara, président directeur de la société Africaine du Génie civil et de l’Industrie, qui a financé les travaux.

Selon le directeur général de la RTB, Atéridar Galip Somé, cette réalisation constitue « un joyau qui vient rehausser l’image de la RTB dans son ensemble ».

Le précédent mur avait été partiellement détruit par de violentes intempéries. Face à cette situation, M. Ouattara a spontanément décidé de prendre en charge la reconstruction et d’y intégrer des améliorations.

Le nouveau mur comprend notamment une guérite avec dalle, une boutique pour la vente de produits dérivés de la RTB, un portique d’entrée, des enseignes lumineuses et des barbelés pour renforcer la sécurité. Les travaux ont été exécutés sous la supervision technique du ministère en charge de l’Urbanisme.

« Ce geste, accompli sans fanfare, dans une discrétion admirable, symbolise un profond patriotisme et une solidarité exemplaire », a salué le ministre de la Communication, qui a exprimé la reconnaissance du gouvernement et invité d’autres acteurs à suivre cet exemple.

Cette infrastructure vient non seulement renforcer la sécurité des locaux, mais aussi offrir un cadre plus attrayant aux travailleurs, téléspectateurs et auditeurs de la RTB2/Guiriko.

Cette cérémonie de réception a également été l’occasion pour les autorités de remettre à la direction régionale de la RTB Guiriko un lot de matériel bureautique ainsi que des véhicules, dans le but de renforcer sa mobilité et d’améliorer ses conditions de travail.

Agence d’Information du Burkina

AB/OO