Guiriko : Les habitants du secteur 3 s’attaquent au curage des caniveaux

Bobo-Dioulasso, 12 août 2025 (AIB) – Les habitants du secteur 3 de Bobo-Dioulasso ont initié depuis quelques semaines des opérations de curage de caniveaux pour améliorer l’assainissement et préserver les voies de circulation de leur quartier.

Chaque dimanche matin, hommes, femmes et jeunes se mobilisent pour dégager les caniveaux bouchés par les ordures et le sable.

Selon Jean Marie Amidou Sanou, l’un des organisateurs, l’initiative vise à prévenir les inondations qui frappent le quartier en saison pluvieuse.

« Des caniveaux sont obstrués, ce qui provoque des stagnations d’eau et dégrade nos routes. Les eaux de pluie ont déjà causé beaucoup de dégâts. Nous avons donc décidé de sortir chaque dimanche pour curer ces caniveaux », a-t-il expliqué.

Les habitants disent avoir sollicité l’appui de la direction de la voirie, qui a mis à leur disposition des brouettes et des pelles pour exécuter le travail. Une fois dégagées, les ordures sont réutilisées pour combler les trous sur les axes routiers du secteur.

Cette initiative citoyenne, saluée par les riverains, contribue à améliorer le cadre de vie et à réduire des risques d’inondation.

Les organisateurs ont invités les autres secteurs de la ville à s’inspirer de leur action afin de préserver les infrastructures urbaines et la santé publique.

Agence d’information du Burkina

AB/bak