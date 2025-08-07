Guiriko : Le ministre de la Communication visite le CERAV

Bobo-Dioulasso, 7 août 2025 (AIB)-Le ministre de la Communication, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, à la tête d’une forte délégation, a effectué une visite, ce jeudi 7 août 2025, au Centre Régional pour les Arts Vivants en Afrique (CERAV), afin d’encourager le personnel et de donner davantage de visibilité aux actions de l’institution.

Le CERAV, spécialisé dans la promotion des arts vivants en Afrique, accueille régulièrement des stagiaires issus de grandes universités du continent, signe de son rayonnement croissant. La visite du ministre s’inscrit dans une dynamique de reconnaissance et de valorisation du travail accompli par le centre.

« Ce n’est pas une fin en soi, et je sais que vous en êtes conscients. Il ne s’agit pas d’améliorer vos conditions de travail simplement parce qu’il s’agit du CERAV Afrique. C’est parce qu’il y a beaucoup d’attentes placées en vous. Notre venue, c’est aussi pour vous apporter cette visibilité qui vous fait encore défaut. Vous faites un travail très appréciable », a déclaré le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo.

Le ministre s’est réjoui d’apprendre que le centre accueille régulièrement des étudiants venus d’institutions universitaires africaines de renom. Selon lui, cela témoigne de l’intérêt que l’Afrique accorde aux activités du CERAV.

Il a également exhorté le personnel à faire preuve d’unité autour de leur délégué général. « Quand on est uni et solidaire, on est forcément plus productif et plus fort », a-t-il souligné.

Le délégué général du CERAV, M. Hermann Pouya, s’est dit honoré par cette visite. Il a salué les encouragements du ministre et promis de maintenir la dynamique de travail. « Nous allons redoubler d’efforts et entamer le dernier trimestre de l’année avec beaucoup d’enthousiasme », a-t-il indiqué.

Cette visite s’inscrit dans une série de rencontres du ministre avec les structures sous tutelle, afin de s’enquérir des réalités et d’encourager les acteurs du secteur de la communication et de la culture.

AIB Bobo/AB