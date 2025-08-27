BURKINA-BOBO-SOS-SANG-SENSIBILISATION

Guiriko : Le geste du Chef de l’État au cœur d’une campagne de don de sang

Bobo-Dioulasso, 26 août 2025 (AIB) – Face à l’augmentation des besoins en sang causée par la recrudescence du paludisme en cette saison pluvieuse, l’Association SOS Sang a intensifié, mardi, sa campagne de sensibilisation à Bobo-Dioulasso, en mettant en avant le geste du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, lui-même donneur de sang.

Selon le président de l’association, Jean Bosco Zoundi, l’initiative vise à interpeller davantage la population, particulièrement la jeunesse, à s’engager dans ce geste citoyen. « Nous avons choisi de mettre en avant l’image du Chef de l’État parce qu’il constitue une source d’inspiration. Lui-même a donné son sang. En suivant son exemple, nous pouvons sauver des vies », a-t-il expliqué.

M. Zoundi a rappelé que le don de sang n’est pas une question de richesse ou de grandeur.

Pour lui, nul n’est à l’abri de ce besoin vital. « Nous-mêmes, acteurs de la collecte, pouvons un jour être demandeurs de sang » a-t-il soutenu.

Le président de l’association SOS sang a par conséquent invité toute la population de la région du Guiriko à franchir le pas. « On ne naît pas donneur, on le devient », a-t-il renchérit.

L’initiative a également reçu le soutien des autorités administratives. Madame le gouverneur de la région du Guiriko, Mariama Konaté/Gnanou, a salué l’engagement de l’association. Pour elle, l’exemple du Président du Faso est une source d’enseignement et de motivation. « L’exemple enseigne plus que le discours » a-t-elle dit.

Madame le gouverneur a aussi encouragé la population a donné son sang afin de sauver des vies en cette période de pic du paludisme. Elle a félicité l’association SOS Sang et les structures partenaires qui œuvrent au quotidien pour la collecte et la disponibilité du sang.

Madame Mariama Konaté/Gnanou a également exprimé sa reconnaissance au personnel du Centre national de transfusion sanguine (CNTS) pour leurs efforts constants afin d’assurer la disponibilité du sang.

Pour donner plus de visibilité à la campagne, 280 panneaux publicitaires illustrant le geste du président du Faso ont été installés dans les rues de la région de Guiriko par l’association SOS sang avec pour objectif de galvaniser les citoyens autour de l’importance du don de sang.

À travers cette action, SOS Sang espère briser les réticences de certains et élargir la famille des donneurs volontaires. Car, comme l’a rappelé son président, « un seul don de sang peut sauver des vies ».

En cette période critique marquée par le pic de paludisme, l’association et ses partenaires entendent poursuivre leurs efforts pour sensibiliser, mobiliser et convaincre davantage de citoyens à offrir ce geste de solidarité vitale.

Agence d’information du Burkina

AB/bak/ata

