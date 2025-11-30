Guiriko : La SONATUR lance la construction de la cité de Bindougousso

Bobo-Dioulasso, 29 novembre 2025 (AIB)-La Société nationale d’aménagement des terrains urbains (SONATUR) a procédé samedi, à Bobo-Dioulasso, à la pose officielle de la première pierre de la cité SONATUR de Bindougousso, marquant le lancement d’un projet immobilier d’envergure destiné à renforcer l’offre de logements modernes dans la capitale économique du Burkina Faso.

La cérémonie, présidée par le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, Mikaïlou Sidibé, a mobilisé plusieurs membres du gouvernement ainsi que les autorités administratives et coutumières de la région du Guiriko.

Selon le directeur général de la SONATUR, Boureima Ouattara, la future cité de Bindougousso constitue « le début d’un projet structurant qui va améliorer le cadre de vie de nombreuses familles et contribuer à la modernisation économique de Bobo-Dioulasso ».

Le projet prévoit la construction de 66 duplex en R+1 et de 17 immeubles mixtes en R+3, conformément aux normes actuelles en matière de développement immobilier. Cette orientation, a-t-il expliqué, découle de la stratégie nationale de densification urbaine visant à optimiser l’occupation des espaces et à promouvoir des habitats modernes et fonctionnels.

Toujours dans une logique d’amélioration du cadre de vie, la SONATUR s’est engagée à réaliser un mur de clôture de 2 122 mètres linéaires autour du cimetière situé sur le site de Bindougousso, récemment rétrocédé à la commune. L’objectif est d’assurer une meilleure sécurisation de l’espace et de répondre aux attentes des populations.

« En lançant ce projet, la société contribuera à réduire le déficit en logements de qualité, à créer des emplois directs et indirects pendant et après la construction, à accroître l’attractivité de la ville pour les investisseurs, et à améliorer le cadre de vie des futurs résidents », a indiqué M. Ouattara.

La réalisation de la cité de Bindougousso est le fruit d’un partenariat entre la SONATUR et le groupe HAM Mali, à travers sa filiale HAM Burkina, avec qui la société entend « livrer un ensemble urbain moderne, fonctionnel et exemplaire ».

Pour sa part, le ministre Mikaïlou Sidibé a salué la solidarité gouvernementale manifestée à travers la présence du ministre de la Fonction publique, Mathias Traoré, et de celui de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, Boubakar Savadogo.

Il a rappelé que « le développement immobilier répond au double objectif de mise en valeur immédiate des terrains et de création d’emplois », soulignant que ce projet s’inscrit dans la vision du Président du Faso pour un urbanisme moderne, productif et porteur d’opportunités économiques.

