Guiriko/Faso Mêbo : La direction provinciale de l’enseignement secondaire du Tuy contribue à hauteur de 421 500 FCFA

Bobo-Dioulasso, 30 août 2025 (AIB) – La direction provinciale de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique (DPESFPT) du Tuy a remis le samedi 30 août 2025, à Bobo-Dioulasso, une contribution de 421 500 FCFA à l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

La remise s’est effectuée sur le site de Faso Mêbo, à la maison de l’Artisan, par le directeur provincial Seydou Traoré, accompagné d’une délégation d’une trentaine de personnes, composée notamment d’encadreurs pédagogiques, de chefs de services et de responsables d’établissements.

Selon M. Traoré ce don représente la contribution du personnel de la DPESFPT du Tuy et de l’ensemble des chefs d’établissements de la province. Il a indiqué que ce geste vise à soutenir l’initiative présidentielle portée par le Capitaine Ibrahim Traoré, qui œuvre à rendre l’environnement plus sain et viable.

« Quand on parcourt la ville, on constate le changement. Les endroits autrefois insalubres sont devenus propres. Je pense que c’est vraiment une très belle initiative que nous devons accompagner », a affirmé le directeur provincial.

M. Traoré a, par ailleurs invité l’ensemble des Burkinabè à participer à Faso Mêbo, afin de donner un nouveau visage au cadre de vie.

En plus de leur contribution financière, les membres de la délégation ont pris part, pendant plus d’une heure, à la confection des pavés aux côtés des volontaires de Faso Mêbo.

