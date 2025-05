GUINÉE-ÉCONOMIE-ENTREPRISES-LICENCES-ANNULATION

Guinée : Les autorités annule les licences d’exploration de plus de 120 sociétés

Ouagadougou, 27 mai 2025(AIB)-Les autorités guinéennes ont retiré à 129 sociétés leurs licences d’exploration minière sur le territoire du pays. C’est ce que rapporte le portail d’information Guinée 360 en se référant au ministre guinéen des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla.

Selon le média, ces licences ont été retirées sans compensation financière.

Les entreprises concernées comprennent à la fois de grands acteurs étrangers et de petites entreprises opérant dans les secteurs de l’exploitation des diamants, de la bauxite, du minerai de fer et des métaux non ferreux.

Cette mesure du gouvernement guinéen s’inscrit dans le cadre du renforcement de son contrôle sur l’industrie minière du pays.

Agence d’information du Burkina

Avec TASS