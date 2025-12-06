Guido : Le ministre de la Santé inaugure un CSPS au profit de plus de 5 000 habitants

Guido, 5 déc. 2025 (AIB)- Le ministre de la Santé, Dr Robert Kargougou, a procédé vendredi après-midi à Guido, commune de Réo, à l’inauguration d’un Centre de santé et de promotion sociale (CSPS), un joyau réalisé grâce à la coopération japonaise et aux ressources endogènes mobilisées par la collectivité.

En présence du gouverneur de la région du Nord, Adama Jean Yves Béré, du gouverneur du Kadiogo, Abdoulaye Bassinga, parrain de la cérémonie, du co-parrain Anicet Bazié, des autorités coutumières et religieuses ainsi que d’une forte mobilisation des populations, le ministre a salué une avancée majeure pour l’accès aux soins dans la zone.

À l’entendre, l’initiative s’inscrit pleinement dans la vision du chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui entend faire en sorte qu’aucun Burkinabè ne parcoure plus de 10 kilomètres pour accéder à un service de santé. Il a exprimé sa satisfaction quant à l’engagement de la commune de Réo et de ses partenaires, ayant permis la construction d’un centre moderne répondant aux besoins des populations.

Le CSPS de Guido comprend un dispensaire, une maternité, un bâtiment de services communs abritant un dépôt MEC, un local pour le Programme élargi de vaccination (PEV), un magasin, ainsi qu’une cuisine, un hall pour causeries, un incinérateur, un forage, des latrines et un four. Ce complexe sanitaire desservira une population estimée à plus de 5 000 habitants.

Le ministre Kargougou a félicité le préfet, président de la délégation spéciale communale, et l’ensemble de ses collaborateurs pour la bonne conduite du projet, relevant qu’il illustre l’importance de la décentralisation et la responsabilité collective dans le développement local. Il a par ailleurs insisté sur la nécessité de maintenir un bon niveau de fonctionnalité du centre, un défi qui requiert, selon lui, la participation de tous : populations, agents de santé, collectivités et ressortissants.

Il a invité la population de Guido et des villages environnants à fréquenter leur nouveau centre, rappelant qu’il appliquera les stratégies nationales d’accès aux soins, notamment la gratuité des soins pour les femmes et les enfants. Aux agents de santé, il a recommandé professionnalisme, déontologie et qualité de l’accueil.

Le ministre a enfin encouragé les responsables sanitaires à veiller à la bonne gestion du CSPS et exhorté les bénéficiaires à préserver ce bien public. Il a remercié les autorités régionales et provinciales pour leurs efforts quotidiens en faveur de la santé.

Après ses remerciements, Dr Robert Kargougou a déclaré officiellement ouvert le CSPS de Guido, avant de formuler des vœux de bonne utilisation du joyau au bénéfice de la population.

Agence d’Information du Burkina

FGB/PB