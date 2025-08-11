BURKINA-GOULMOU-DEVELOPPEMENT-EVALUATION

Gourma/Revue régionale à mi-parcours 2025 de la PND : Des avancées notables malgré les contraintes

Fada N’Gourma, (AIB) – Le gouverneur de la région du Gulmu, Ram Joseph Kafando, a présidé, le lundi 11 août 2025 à Fada N’Gourma, la revue régionale à mi-parcours 2025 de la Politique nationale de développement (PND). Des avancées notables ont été constatées malgré les contraintes liées à l’insécurité entre autres.

La revue régionale à mi-parcours 2025 de la Politique nationale de développement (PND), a eu lieu le lundi 11 août 2025 à Fada N’Gourma sous la présidence du gouverneur de la région, Ram Joseph Kafando.

Il a salué l’engagement des acteurs régionaux et la résilience des populations, malgré un contexte sécuritaire et humanitaire difficile.

M. Kafando, a indiqué que cette session du cadre régional de dialogue vise à examiner de manière critique les performances réalisées et à formuler des recommandations pour améliorer l’efficacité des actions.

Le directeur régional de l’Economie et de la planification du Gulmu, Rasmané Sankara, a précisé que la revue a permis de valider les quatre piliers du rapport à mi-parcours de la PND, à la date du 30 juin 2025.

Sur 438 produits attendus, 138 ont été entièrement réalisés et 105 sont en cours d’exécution, soit un taux d’exécution physique moyen de 50,7 %.

Sur le plan financier, plus de 6 556 148 203 F CFA ont été mobilisés sur un montant programmé de plus de 25 milliards, correspondant à un taux d’exécution financière de 25,9 %.

Parmi les réalisations majeures, figurent la construction de complexes scolaires et de dispensaires dans plusieurs communes, la distribution de semences et d’engrais aux producteurs, ainsi que la mise en terre de plus d’un million de plants.

Rasmané Sankara a toutefois relevé plusieurs contraintes, dont l’insécurité persistante, la baisse des recettes de recouvrement et les difficultés de collecte de données auprès des partenaires.

Les participants ont été invités à enrichir le rapport présenté et à proposer des mesures concrètes pour relever les défis et poursuivre la mise en œuvre des actions prévues pour le second semestre 2025.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/oo