Gourma/Redevabilité : La délégation spéciale de Yamba rend compte de sa gestion comptant pour l’exercice 2024

Fada N’Gourma, 29 oct. 2025 (AIB)- Le Président de la délégation spéciale (PDS) de Yamba, Issa Napon, a présidé, le 28 octobre 2025 à Fada N’Gourma, la journée de redevabilité comptant pour l’exercice 2024 de la commune de Yamba. La rencontre a mobilisé des représentants des services techniques, des organisations de la société civile, des autorités coutumières et religieuses ainsi que des populations.

Selon le bilan présenté, les ressources propres de la collectivité ont été prévues à 11 692 960 F CFA.

Sur ce montant, 7 223 075 F CFA ont été effectivement mobilisés, soit un taux de recouvrement de 61,77%.

Le recouvrement des recettes repose principalement sur les droits de fourrière, la vente d’animaux mis en fourrière et les taxes liées à l’état civil.

Les réalisations de la commune ont été financées à la fois par les ressources propres et les ressources transférées avant leur suspension.

Ainsi, sur une prévision globale de 328 615 582 F CFA, 289 379 026 F CFA ont été investis dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’eau et de l’assainissement, de la gouvernance locale et de l’appui institutionnel, soit un taux de réalisation de 86,53%.

Concernant les dépenses, 117 845 220 F CFA ont été engagés, pour un taux d’exécution de 35,86%.

Le président de la délégation spéciale de la commune de Yamba, s’est dit satisfait du niveau d’exécution du plan d’investissement 2024, malgré un contexte sécuritaire qui a freiné certaines activités et la mobilisation des recettes fiscales.

Pour lui, la journée de recevabilité permet aux populations de suivre la gestion de leur collectivité et de renforcer la transparence.

Au titre des recommandations, les participants ont suggéré l’organisation de la prochaine journée de recevabilité à Yamba, avec une mobilisation plus large.

Ils ont également appelé à l’amélioration des recettes fiscales par une participation citoyenne accrue, ainsi qu’à la mise en place d’initiatives d’excellence scolaire pour stimuler l’éducation.

Un comité de suivi de cinq membres a été mis en place pour accompagner la mise en œuvre de ces actions.

« De manière générale, la commune a été fortement éprouvée par l’insécurité », a souligné M. Napon.

Toutefois, il a assuré que la quiétude s’installe progressivement grâce aux efforts des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

En perspectives, la commune souhaite le retour de certains partenaires ayant suspendu leurs interventions sur la base d’informations jugées infondées.

Le retour des personnes déplacées internes et de tous services techniques est également attendu.

Prenant la parole, la personne ressource, Issoufou Lompo, a salué la qualité du travail accompli de la délégation spéciale de Yamba malgré l’adversité.

« Nous sommes satisfaits, mais souhaitons davantage de transferts de ressources de l’Etat aux collectivités pour renforcer la santé et l’éducation. Nous voulons aussi que la prochaine journée de redevabilité se tienne à Yamba, avec une participation plus large », a-t-il dit.

Cette session de recevabilité a bénéficié de l’accompagnement financier du laboratoire citoyenneté.

Agence d’information du Burkina

KAC/HB/OO