Gourma/Montée des couleurs nationales : Les citoyens invités à regarder l’avenir avec ambition

Fada N’Gourma, 6 août 2025 (AIB) – Le secrétaire général de la région du Gulmu, Siaka Ouattara, a présidé ce mercredi 6 août 2025 à Fada N’Gourma, la cérémonie de montée solennelle des couleurs nationales, dans le cadre de la commémoration du 65ᵉ anniversaire de la proclamation de l’indépendance du Burkina Faso. Les citoyens ont été invités à regarder l’avenir avec ambition, confiance et détermination.

C’est en présence des corps constitués, des autorités administratives, coutumières, militaires et paramilitaires que le drapeau national a été hissé, ce mercredi 6 août 2025 à Fada N’Gourma, symbole d’unité et de souveraineté du peuple burkinabè.

Le secrétaire général de la région du Gulmu, Siaka Ouattara, a donné lecture du message à la Nation du Chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré.

Il a appelé chaque Burkinabè à s’imprégner davantage de la richesse de notre histoire, de la diversité de nos expressions culturelles et de la force de notre unité.

« Nous devons être les seuls maîtres de notre destin et de celui de notre pays », a souligné Siaka Ouattara, en rendant un vibrant hommage aux devanciers qui ont lutté pour l’émancipation nationale, parfois au prix de leur vie.

Il a exhorté les citoyens à regarder l’avenir avec ambition, confiance et détermination et a réaffirmé son engagement à bâtir un Burkina Faso libre, digne, prospère et résilient, garantissant le plein épanouissement de chaque Burkinabè.

« Je suis convaincu que, grâce à notre travail acharné, à notre sens du devoir et à notre volonté commune de réussir, nous relèverons les défis qui se présentent à nous », a assuré le secrétaire général de la région du Gulmu.

La cérémonie a été une occasion de renouveler l’attachement des populations du Gulmu aux idéaux de paix, de liberté et de développement pour un Burkina Faso souverain et uni.

Agence d’information du Burkina

