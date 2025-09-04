BURKINA-GOURMA-ADMINISTRATION-MONTEE-COULEURS

Gourma/Montée des couleurs : Le gouverneur salue la résilience des corps constitués dans l’accomplissement de leurs missions

Fada N’Gourma, (AIB) – Le gouverneur de la région du Goulmou, Ram Joseph Kafando, a salué, le mardi 02 septembre 2025 à Fada N’Gourma, la résilience des corps constitués dans l’accomplissement de leurs missions au service de la population. C’était lors de la montée solennelle des couleurs nationales.

La cérémonie de montée des couleurs nationales, le mardi 02 septembre 2025 à Fada N’Gourma, a débuté par l’exécution de l’hymne national, le Ditanyè, entonné en chœur par les participants.

Le gouverneur de la région du Goulmou, Ram Joseph Kafando, a rappelé la portée symbolique de ce rituel citoyen.

« Se rassembler autour du mât pour la montée solennelle des couleurs est un moment symbolique qui rappelle notre engagement envers la souveraineté nationale, un engagement que nous devons renouveler chaque jour partout où nous nous trouvons », a-t-il indiqué.

Ram Joseph Kafando, a salué la résilience des corps constitués dans l’accomplissement de leurs missions au service de la population.

«En tant que membres des corps constitués, vous avez la responsabilité de porter haut les couleurs de notre nation. Cela implique non seulement l’exemplarité dans l’exercice de vos fonctions, mais aussi la promotion des valeurs de patriotisme, de civisme, de dignité, de respect et de justice », a-t-il souligné.

Le gouverneur de la région du Goulmou, a également rappelé que l’action gouvernementale s’inscrit dans la continuité des idéaux de la révolution populaire et progressiste, fondés sur la justice sociale, l’égalité des chances et le développement durable.

« Cette vision nous appelle à construire un Burkina Faso où chaque citoyen a sa place, où les voix de chacun sont entendues et où le bien-être collectif prime sur les intérêts individuels », a-t-il ajouté.

La cérémonie s’est achevée dans une ambiance de recueillement et de fraternité, marquée par l’adhésion des participants aux valeurs de patriotisme et de cohésion nationale.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/oo