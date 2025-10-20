BURKINA-GOURMA-SPORT-MARATHON-CONFERENCE-PRESSE

Gourma/Marathon international de la Taanjiama : La 2e édition placée sous le signe de la résilience

Fada N’Gourma, 20 oct. 2025 (AIB)- Le comité d’organisation du Marathon international de la Taanjiama (MIT), a animé, le samedi 18 octobre 2025 à Fada N’Gourma, une conférence de presse consacrée au lancement officiel de la deuxième édition de l’événement. Prévue du 4 au 6 décembre 2025, cette édition se déroulera sous le thème : « Sport et culture pour un Gulmu résilient ».

La rencontre, présidée par le président du Cercle Tin Fii, par ailleurs promoteur du MIT, Dr Lamourdia Thiombiano, a enregistré la présence de nombreux médias nationaux et régionaux.

Il a salué la mobilisation des journalistes et partenaires, avant de rappeler que le Marathon international de la Taanjiama n’est pas seulement un rendez-vous sportif, mais également « un moment de communion culturelle et un instrument de marketing territorial au service du développement du Gulmu ( incluant les régions de la Sirba, de laTapoa et du Goulmou) et du grand Est ».

Le président du comité d’organisation, Limaba Lompo, a présenté les principales innovations de cette deuxième édition.

Il s’agit notamment du « parcours de la résilience », une course d’endurance avec obstacles et port de charges symbolisant la force morale des populations de l’Est face aux défis sécuritaires.

Autre nouveauté, la création du village du Marathon, un espace d’exposition et de vente des produits locaux, animé par des prestations artistiques et culturelles.

A cela s’ajoute une hausse des récompenses, le montant global des prix passant à plus de 15 millions de F CFA, faisant du Marathon international de la Taanjiama l’un des plus dotés du continent.

Les épreuves inscrites au programme comprennent un semi-marathon de 21 km, une course juvénile de 5 km et le parcours de la résilience.

Le premier homme du semi-marathon repartira avec 2 millions F CFA, contre 1 million F CFA pour la première femme.

Selon le comité d’organisation, plus de 1 500 coureurs venus d’Afrique et d’ailleurs, ainsi qu’environ 80 000 spectateurs, sont attendus pour cette édition.

Des dispositions particulières ont été prises pour l’hébergement et la sécurité des participants, avec l’appui des autorités locales et des forces de défense et de sécurité.

« Nous avons obtenu l’assurance que, comme pour la première édition, tout se déroulera dans la sérénité et la sécurité », a confié un membre du comité.

Les journalistes ont abordé divers sujets, notamment la différence entre marathon et semi-marathon, la gestion logistique, la sécurité et la participation des athlètes locaux.

Le comité a précisé que la compétition reste pour l’instant un semi-marathon de 21 km, en attendant l’homologation complète du parcours selon les normes internationales.

Les organisateurs ont également rassuré que des prix spéciaux seront créés pour valoriser les athlètes locaux et régionaux.

Les responsables du Marathon international de la Taanjiama ont réaffirmé leur ambition d’en faire, à moyen terme, une véritable référence africaine de course de fond.

« Nous croyons au potentiel sportif du Gulmu et du Burkina. Nos athlètes montent en puissance et, bientôt, ils rivaliseront avec les meilleurs », a déclaré le Dr Thiombiano.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/oo