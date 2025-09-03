BURKINA-GOURMA-CITOYENNETE-CONFERENCE

Gourma : Le gouverneur lance une conférence publique sur le civisme, la citoyenneté et la paix

Fada N’Gourma, 3 sept. 2025 (AIB) – Le gouverneur de la région du Goulmou, Ram Joseph Kafando, a présidé, le mardi 2 septembre 2025 à Fada N’Gourma, l’ouverture d’une conférence publique sur les valeurs de civisme, de citoyenneté et de paix, en présence de plus d’un millier de participants issus de diverses couches sociales.

Trois communications ont porté respectivement sur le civisme et la citoyenneté, l’engagement patriotique et la participation citoyenne dans un contexte de crise sécuritaire et humanitaire, ainsi que la culture de la paix et la cohésion sociale.

Les communications ont été livrées par le conseiller en droits humains et chef de service de la promotion du civisme au ministère de la Justice, Josué Compaoré, le chargé de mission auprès de la présidence du Faso, Dr Boalidi Tankoano et la conseillère en droits humains, Djémilatou Ouédraogo.

Selon Dr Tankoano, l’objectif était de rappeler que le patriotisme véritable consiste à aimer et défendre sa patrie avec loyauté et exemplarité, quel que soit son rang social.

« On ne doit pas trahir notre nation pour quoi que ce soit », a-t-il insisté, appelant les populations à collaborer sincèrement à la sécurisation du pays.

Le porte-parole des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), le lieutenant-colonel Wilfried Tao, a salué l’initiative.

Il a souligné que dans la lutte contre le terrorisme, la population occupe une place centrale.

« La sécurité n’est plus seulement l’affaire des FDS et des VDP, c’est l’affaire de tous », a-t-il déclaré, reprenant une citation du président Thomas Sankara sur la responsabilité collective des peuples conscients dans la défense de leur patrie.

Le directeur général de la promotion de la citoyenneté et de la paix au ministère de la Justice, Benjamin Sow, a exprimé sa satisfaction au regard de la forte mobilisation et de la qualité des messages partagés.

Cette conférence publique s’inscrit dans le cadre d’une série d’activités initiées au niveau national pour promouvoir le civisme, la citoyenneté, la culture de la paix et la cohésion sociale, conformément aux orientations données par le président du Faso lors du lancement officiel tenu le 24 juillet 2025 à Ouagadougou.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/oo