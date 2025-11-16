Burkina-Kompienga-Don-FDS-VDP

Gourma : La délégation spéciale de la commune de Madjoari offre 15 motocyclettes aux FDS et VDP communaux.

Fada N’Gourma, 14 nov. 2025 (AIB)-Répondant à l’appel à contribution lancé par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, la délégation spéciale de la commune de Madjoari, présidée par le Président de la dite commune, Beyon yogo, a remis le vendredi 14 novembre 2025 a Fada N’Gourma, 15 motocyclettes aux FDS et VDP communaux, en vue de renforcer leurs capacités opérationnelles dans la conquête du territoire.

Les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), ont reçu, le vendredi 14 novembre 2025 a Fada N’Gourma, 15 motos de la part de la délégation spéciale de la commune de Madjoari.

C’est avec un sentiment de reconnaissance que les bénéficiaires ont remercié les donateurs.

Ils ont lancé un appel à contribution de tous pour le retour de la paix au Burkina et dans la commune de Madjoari.

Agence d’information du Burkina

