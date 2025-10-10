BURKINA-GOULMOU-JUSTICE-INSTALLATION

Gourma/Justice : Trois magistrats officiellement installés à la Cour d’appel

Fada N’Gourma, 09 oct. 2025 (AIB)- Le président de la Cour d’appel de Fada N’Gourma, Bernabé Compaoré, a installé, le jeudi 09 octobre 2025, le vice-président de la Cour d’appel de Fada N’Gourma, Kiwendsida Fidèle Jean-Rémy, du conseiller à la Cour d’appel, Yempabou Onadja, et du président de chambre, Daouda Ouédraogo, lors d’une audience solennelle d’installation.

Nommés par décret du 17 juillet 2025 le vice-président de la Cour d’appel de Fada N’Gourma, Kiwendsida Fidèle Jean-Rémy, du conseiller à la Cour d’appel, Yempabou Onadja, et du président de chambre, Daouda Ouédraogo, ont été installés, le jeudi 09 octobre 2025 à Fada N’Gourma.

La cérémonie, a réuni les corps constitués de la région du Goulmou, les autorités administratives, militaires et paramilitaires, ainsi que les autorités religieuses, coutumières et une forte délégation de parents et de citoyens venus témoigner leur soutien.

Selon le procureur général près la Cour d’appel de Fada N’Gourma, Bernabé Compaoré, cette installation vient renforcer l’équipe dirigeante de la juridiction et donner un « nouveau souffle » à la justice dans la région.

« Leur justice, comme toute autre, doit chercher à aller de l’avant pour le bien des citoyens », a-t-il déclaré ;

Bernabé Compaoré, a rappelé que la mission des magistrats consiste à « dire le droit dans le respect des textes, mais aussi avec humanité, dans un contexte marqué par l’insécurité et le terrorisme.

Le procureur général, a également invité les nouveaux magistrats à s’imprégner des réformes et innovations opérées dans le secteur de la justice afin de mieux accompagner la lutte contre l’insécurité et de servir de modèles aux jeunes magistrats.

«Par leurs comportements et leurs compétences, ils doivent contribuer à renforcer la confiance des citoyens en la justice », a-t-il insisté.

Au nom des magistrats installés, Yempabou Onadja, a exprimé un triple sentiment qui est la reconnaissance, la joie et le devoir.

« C’est un sentiment de reconnaissance à l’endroit du Conseil supérieur de la magistrature et des organes qui nous ont fait confiance. C’est aussi une joie et une fierté, car notre accession à ces fonctions est le fruit d’un travail personnel », a ajouté M. Onadja.

Ia a ajouté que c’est un devoir, car « nous devons être à la hauteur de la mission qui nous est confiée et relever les défis actuels pour la satisfaction du justiciable ».

Cette audience solennelle marque une nouvelle étape dans la vie de la Cour d’appel de Fada N’Gourma, appelée à jouer un rôle central dans le renforcement de l’État de droit et la consolidation de la justice dans la région du Goulmou.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/oo