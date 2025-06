BURKINA-GOURMA-EDUCATION-EXAMENS-CONCOURS

Gourma/Examens et concours scolaires de 2025 : Le Haut-commissaire constate l’effectivité de l’administration des épreuves

Fada N’Gourma, 3 juin 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Gourma, Silas Nacanabo, accompagné des autorités scolaires et des Forces de défense et de sécurité (FDS), est allé constater, le mardi 3 juin 2025 à Diapangou, localité située à 20 km de Fada N’Gourma, l’effectivité des examens et concours scolaires de la session 2025 du primaire et du post-primaire.

L’administration des épreuves des examens et concours du primaire et du post- primaire de la session 2025 a débuté ce mardi, 03 juin 2025 sur l’ensemble du territoire burkinabè.

Pour constater l’effectivité de l’administration de ces épreuves, le Haut-commissaire de la province du Gourma, Silas Nacanabo, en tête d’une délégation, a visité plusieurs centres d’examens à Diapangou, localité située à 20 km de Fada N’Gourma.

Des centres d’examen du primaire comme du secondaire, Silas Nacanabo, a encouragé les candidats, les enseignants et les FDS commis pour accomplir les tâches de l’administration des épreuves.

« Soyez calmes. L’examen ne se déroule pas sur une seule matière. Donc, ne vous découragez par une seule matière. Allez directement sur les questions que vous maitrisez le plus sans vous trompez », a indiqué Silas Nacanabo aux candidats.

Aux enseignants, M. Nacanabo, a demandé d’être des conseillers des élèves afin que ces candidats puissent subir dans la sérénité tout en respectant les instructions relatives aux examens et concours scolaires.

« La province du Gourma a enregistré pour la session 2025 du Certificat d’études primaires (CEP) et le concours d’entrée en 6e, 7 258 candidats inscrits dont environ 3 500 élèves déplacés internes, repartis dans 13 jurys sur un total de 31 que compte la région », a laissé entendre le directeur provincial en charge de l’Education primaire du Gourma, Kamimana Singbeogo.

Il a déclaré que comparativement aux inscrits de la session dernière, le nombre des candidats de cette année est en baisse.

M.Singbeogo a fait constater que presque la moitié des candidats inscrits sont des élèves déplacés internes, ce qui constitue une difficulté majeure.

Pour cette même province, le directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire du Gourma, Ahamadou Gassambé, a indiqué qu’il y a au total 5 590 candidats dont 3 539 filles et 2 251 garçons inscrits à l’examen du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) de 2025.

Selon lui, ces candidats sont repartis dans 21 jurys avec 16 centres secondaires.

M.Gassambé a affirmé que toutes les conditions sont réunies pour un bon déroulement de ces examens scolaires.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/yo