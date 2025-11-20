BURKINA-GOURMA-SOLIDARITE-DON-KITS

Gourma : Des kits d’hygiène et du matériel remis aux PDI et hôtes pour renforcer la résilience communautaire

Fada N’Gourma, 18 novembre 2025 (AIB) – Des Personnes déplacées internes (PDI) et des familles hôtes de la commune de Fada N’Gourma ont reçu, ce mardi 18 novembre 2025, des kits d’hygiène et du matériel de maintenance lors d’une cérémonie présidée par le Président de la délégation spéciale (PDS) de Yamba, Issa Napon, représentant le Haut-commissaire du Gourma.

La remise de kits d’hygiène et du matériel de maintenance aux Personnes déplacées internes (PDI) et des familles hôtes de la commune de Fada N’Gourma, s’est tenue le mardi 18 novembre 2025.

L’activité s’inscrit dans un contexte sécuritaire et humanitaire difficile marqué par des déplacements massifs de populations et une forte pression sur les infrastructures sociales de base.

Pour répondre à ces défis, l’Office de développement des églises évangéliques (ODE), avec l’appui de ses partenaires, a apporté un soutien multiforme aux ménages vulnérables.

Le don est composé de 323 kits d’hygiène, de kits de maintenance d’électricité destinés aux jeunes formés par l’ODE, de kits de maintenance d’abris pour les volontaires communautaires, ainsi que de matériel pour quatre comités mixtes communautaires.

Selon le PDS de Yamba, Issa Napon, ces appuis ne sauraient être considérés comme de simples actions ponctuelles.

Ils visent « à renforcer les capacités locales, améliorer l’hygiène et la dignité des ménages, mais aussi à promouvoir l’autonomisation et la résilience communautaire ».

M. Napon, a salué l’initiative de l’ODE, qu’il qualifie de contribution significative au renforcement de la solidarité et de la cohésion sociale, deux valeurs mises en avant par les autorités nationales dans le contexte actuel.

Le PDS, a par ailleurs invité les bénéficiaires à assurer une gestion efficace, transparente et durable du matériel confié aux comités mixtes.

Au nom des PDI, Nindja Thiombiano, a rappelé que plusieurs d’entre eux ont bénéficié d’une formation de quatre jours sur l’entretien des tentes et des abris.

« Nous avons reçu des attestations et des équipements à l’issue de cette formation. Cela nous permettra désormais de prendre en charge les abris et tentes détériorés des PDI », a-t-il indiqué.

Pour sa part, le chargé de projet de l’ODE, Daniel Ouédraogo, a précisé que le projet humanitaire de six mois mis en œuvre par sa structure arrive à son terme.

Il a toutefois exprimé le souhait de voir l’ODE poursuivre ses interventions dans la région, notamment à travers des projets de développement.

Agence d’information du Burkina

LNY/KAC/HB/OO