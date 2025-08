BURKINA-GOURMA-HUMANITAIRE-ASSISTANCE

‎Gourma/Crise sécuritaire et humanitaire : L’ODE offre des vivres à 143 ménages PDI et hôtes

‎Fada N’Gourma, 6 août 2025 (AIB) – L’Office de développement des églises évangéliques (ODE) a remis des vivres, ce mercredi 6 août 2025, à 100 ménages de Personnes déplacées internes (PDI) et 43 ménages hôtes de Fada N’Gourma, d’une valeur de 20 millions de F CFA. C’était sous la présidence du Haut-commissaire de la province du Gourma, Silas Nacanabo en présence des autorités administratives, des services techniques et des responsables communautaires.

‎Dans un contexte marqué par une crise sécuritaire et humanitaire persistante, l’Office de développement des églises évangéliques (ODE), a remis, ce mercredi 6 août 2025, des vivres aux Personnes déplacées internes (PDI) et des populations hôtes.

‎D’un coût global de 20 millions de F CFA, le don est composé de riz, de maïs, d’huile, de sucre, de sel et de farine enrichie à 100 ménages de Personnes déplacées internes (PDI) et 43 ménages hôtes de Fada N’Gourma. ‎

‎Pour le directeur exécutif de l’ODE, Alain Bako, cette action humanitaire s’inscrit dans une dynamique d’accompagnement des populations en détresse.

« C’est un devoir pour notre structure d’être aux côtés des personnes vulnérables et de leur permettre de garder leur dignité », a-t-il indiqué.

‎M. Bako a souligné que cette initiative vise à aider les bénéficiaires à «vivre dignement dans le respect » et à leur donner les moyens de construire un avenir porteur d’espoir.

Il a exprimé le vœu que des actions de développement plus durables voient le jour pour renforcer l’autonomie des populations affectées, dans l’esprit de la quête d’indépendance et de liberté du peuple burkinabè.

‎De son côté, le Haut-commissaire de la province du Gourma, Silas Nacanabo, a salué le geste de l’ODE et appelé à la mobilisation de tous les acteurs (autorités administratives, services techniques, leaders communautaires et partenaires humanitaires), pour assurer une mise en œuvre efficace et transparente de cette opération.

‎Il a également invité les bénéficiaires à faire bon usage de l’aide reçue et à en partager avec d’autres personnes dans le besoin, dans un esprit de solidarité et de cohésion sociale.

‎Dans une province fortement impactée par les déplacements de populations et les effets de l’insécurité, ce geste humanitaire apparaît comme une bouffée d’oxygène pour des ménages durement éprouvés.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/oo