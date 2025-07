BURKINA – GOURMA – ÉDUCATION – BACCALAURÉAT – RÉSULTATS

Gourma/Baccalauréat 2025 : La province du Gourma réalise un taux de succès de 35,95 % au 1er tour

Fada N’Gourma, 6 juillet 2025 (AIB) – Au premier tour de l’examen du baccalauréat 2025, la province du Gourma a enregistré un taux de réussite de 35,95 % toutes séries confondues.

Selon le directeur provincial de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique du Gourma, Hamadou Gassambé, sur 3 533 candidats présents (dont 1 889 filles et 1 644 garçons), 1 270 ont été déclarés admis au premier tour, dont 640 filles et 630 garçons.

Par ailleurs, 917 candidats (dont 536 filles et 381 garçons) sont admissibles au second tour, a-t-il précisé.

Pour la série C, la province a réalisé une excellente performance : sur 36 candidats présentés, 35 ont été admis (dont 16 filles et 19 garçons), soit un taux de réussite de 97,22 %. L’unique candidate restante de ce groupe est admissible pour le second tour, a souligné M. Gassambé.

Tout en félicitant les nouveaux bacheliers, le directeur provincial a salué la résilience des élèves, des enseignants et des Forces de défense et de sécurité, qui ont permis la tenue de cet examen dans un contexte difficile.

Il a également exprimé sa reconnaissance envers sa hiérarchie et l’administration pour leur engagement constant tout au long du processus.

Agence d’information du Burkina

KAC/ata