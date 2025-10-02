BURKINA-ANNIVERSAIRE-MPSR2-COMMEMORATION

Gourma/An III du MPSR 2 : Des populations témoignent

Fada N’Gourma, 30 sept. 2025 (AIB)- Trois ans après l’accession au pouvoir du Capitaine Ibrahim Traoré, les habitants de la province du Gourma, se sont dits satisfaits des avancées enregistrées dans plusieurs domaines de la vie nationale, notamment la sécurité, la santé, l’éducation et la promotion de la femme.

Les habitants de la province du Gourma, ont témoigné leur satisfaction dans plusieurs domaines de la vie nationale.

A Diapangou, Seydou Wombo, a affirmé que l’intervention des Forces de défense et de sécurité (FDS) a sauvé son village.

« Si le Capitaine Traoré n’était pas arrivé, Diapangou n’existerait plus. Grâce à ses hommes, nous avons encore de l’espoir », a-t-il indiqué et a appelé à l’extension de l’initiative présidentielle Faso Mêbo à sa commune.

La coordinatrice communale des femmes, Aminatou Natama/Wombo, a relevé, une amélioration tangible dans les conditions de vie des populations.

«Les prix de certains médicaments ont considérablement baissé, le coût du traitement du cancer est passé de 200 000 à 25 000 F CFA. Les femmes enceintes peuvent désormais faire des échographies sans parcourir des dizaines de kilomètres », a-t-elle expliqué.

Aminatou Natama/Wombo, a également salué la mise en place des cliniques mobiles et le soutien accru à l’autonomisation des femmes, en particulier les déplacées internes.

Pour Talardia Thiombiano, résident de Fada N’Gourma, la gouvernance actuelle favorise aussi la revalorisation des us et coutumes.

« Nos langues nationales et nos traditions reprennent de la place. Dans le domaine sécuritaire, l’armée s’est renforcée et cela donne espoir quant à la fin du terrorisme », a-t-il confié.

De son côté, l’étudiant Romaric Yoda, a constaté des réformes importantes dans plusieurs secteurs.

« Dans l’éducation, la scission du ministère a permis de mieux cibler les priorités. L’immersion des tout-petits et des nouveaux bacheliers favorise l’apprentissage du patriotisme et de la solidarité. Dans le domaine agricole, l’Etat œuvre à l’autosuffisance alimentaire », a dit M. Yoda, avant de saluer les effets du programme Faso Mêbo.

Trois ans après son arrivée à la tête de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré, a bénéficié ainsi d’un regain de confiance d’une partie des populations, qui espèrent que les réformes en cours permettront de consolider la paix et de renforcer le développement du Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/oo