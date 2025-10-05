Goulmu: Le gouverneur Ram Joseph Kafando salue le courage et le dévouement du corps enseignant

Fada N’Gourma, 5 oct. 2025 (AIB)-À l’occasion de la Journée mondiale des enseignants célébrée le 5 octobre 2025, le gouverneur de la région du Goulmu, Ram Joseph Kafando, a rendu un vibrant hommage aux enseignants de sa circonscription, saluant leur engagement patriotique et leur sens du devoir dans un contexte difficile marqué par des défis sécuritaires et sociaux.

Placée sous le thème « Repenser l’enseignement comme une profession collaborative », la commémoration a été l’occasion pour le gouverneur de reconnaître les efforts constants des acteurs du système éducatif. Selon lui, les enseignants de l’Est, qualifiés de véritables combattants de l’obscurantisme, font preuve d’une résilience admirable et d’un engagement exemplaire au service de la Nation.

M. Kafando a souligné les performances scolaires enregistrées au cours de l’année 2024-2025 comme preuves du professionnalisme et de la détermination du corps enseignant. La région du Goulmu s’est en effet distinguée par un taux de réussite de 92,42 % au CEP, de 53,56 % au BEPC et de 56,92 % au BAC, occupant ainsi les premières places au niveau national.

Le gouverneur a exprimé sa gratitude, au nom du gouvernement et de toute la population de la région, à l’endroit des enseignants, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des ONG et associations qui soutiennent les efforts de l’État pour une éducation inclusive et de qualité.

Il n’a pas manqué d’adresser également ses remerciements aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), dont les sacrifices quotidiens permettent aux enseignants et aux élèves de poursuivre leurs activités dans plusieurs localités.

« Puissent leurs efforts constants continuer d’inspirer nos élèves et de renforcer le socle du développement durable », a-t-il déclaré, avant de conclure en réaffirmant son attachement à une éducation de qualité pour tous.

« Vive le monde enseignant, vive l’éducation de qualité pour tous ! », a lancé le gouverneur Ram Joseph Kafando, depuis Fada N’Gourma.

Agence d’information du Burkina

AK/ata