Burkina-Gnagna-Sécurité

Gnagnan/Securité : Les populations de Piela et Bogandé nettoient le tronçon Dagadou-Kongaye

Piela/Bogandé, 11 septembre 2025 (AIB) – Des milliers d’habitants venus de Piela et de Bogandé, dans la région de la Sirba, ont uni leurs forces ce jeudi 11 septembre 2025 pour élaguer et sécuriser le tronçon Dagadou-Kongaye, long d’environ 10 km sur la Route nationale n°18 (RN18). Une opération citoyenne de grande envergure, menée en collaboration avec les forces combattantes.

Très tôt dans la matinée, jeudi 11 septembre 2025, les populations de Piela et de Bogandé se sont mobilisées en masse, munies de machettes, haches, houes et râteaux, pour nettoyer et débroussailler l’axe Dagadou-Kongaye autrefois infestée par les terroristes.

Hommes, femmes, jeunes et enfants, estimés à plusieurs milliers, ont convergé vers ce tronçon stratégique, chacune des localités partant de son extrémité pour se retrouver en milieu de journée au cœur de la zone jadis réputée dangereuse.

Grâce à la sécurisation assurée par les éléments du BIR 19 (Bataillon d’intervention rapide) et les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) des deux communes, les travaux se sont déroulés sans incident.

Le doyen René Lankoandé, à la tête de la délégation venue de Piela, a tenu à remercier les forces de défense et de sécurité pour leur engagement sans faille dans la sécurisation de cette initiative populaire. Il a salué également la bravoure des populations, en particulier les femmes.

En effet, environ 600 charrettes, toutes conduites exclusivement par des femmes, ont transporté le bois de chauffe issu des travaux de débroussaillage, illustrant ainsi l’implication active et déterminante des femmes dans la reconstruction de la vie communautaire.

L’opération marque un pas important dans la reconquête et la réhabilitation des axes routiers vitaux pour l’économie et la mobilité dans la région de la Sirba. Elle témoigne surtout de la résilience et de la détermination des populations à reprendre le contrôle de leur territoire, main dans la main avec les forces combattantes.

Agence d’Information du Burkina