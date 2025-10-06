BURKINA-SIRBA-GNAGNA-JUSTICE-TGI-INSTALLATION-PRESIDENT

‎Gnagna/Tribunal de grande instance de Bogandé : Tièrobèmanè Arsène Somé installé comme nouveau président

‎Bogandé, 6 oct. 2025 (AIB) – Le magistrat Tièrobèmanè Arsène Somé a été officiellement installé, ce lundi 6 octobre 2025, dans ses fonctions de président du Tribunal de grande instance (TGI) de Bogandé, au cours d’une audience solennelle. La cérémonie a connu la présence du Haut commissaire de la Gnagna, Jean Baptiste Beogo accompagné de ses plus proches collaborateurs.

‎Il était 10h16 ce lundi 6 octobre 2025, lorsque l’audience solennelle d’installation du nouveau président du Tribunal de grande instance de Bogandé s’est ouverte, en présence des autorités judiciaires, administratives, militaires et paramilitaires et de nombreux invités.

‎La cérémonie a été marquée par la lecture, par le greffe, des textes et décrets portant nomination du magistrat Tièrobèmanè Arsène Somé à la tête du TGI de Bogandé. Il succède au magistrat Yempabou Onadja, appelé à d’autres fonctions en qualité de Conseiller à la Cour d’appel de Fada N’Gourma, après quatre années passées à la tête de la juridiction.

‎Prenant la parole à cette occasion, le président sortant a exprimé sa gratitude à l’ensemble du personnel du tribunal et à ses collaborateurs pour leur disponibilité et leur engagement au service de la justice.

‎« Pour bien accomplir votre mission, faites de votre leitmotiv servir la population et satisfaire le justiciable », a-t-il conseillé à son successeur, avant d’ajouter : « Demandez-vous toujours, quelle image je laisserai de moi à la fin de ma mission auprès de la population de la Sirba ? ».

‎Le président sortant a rappelé, pour mémoire, les moments marquants de son mandat, notamment la résilience du personnel du tribunal face à l’insécurité qui avait conduit à une délocalisation temporaire à Fada N’Gourma, avant le retour à Bogandé.

‎Il s’est dit fier d’avoir dirigé une juridiction qui a été élevée au grade de chevalier de l’ordre du Mérite burkinabè.

‎Le procureur du Faso près le TGI de Bogandé a, pour sa part, salué la rigueur, l’amour du travail bien fait et le sens du devoir du président sortant. Il lui a souhaité plein succès dans ses nouvelles fonctions, tout en réaffirmant la disponibilité du personnel à accompagner le président entrant dans sa mission.

‎Magistrat chevronné, Tièrobèmanè Arsène Somé n’est pas un inconnu à Bogandé où il avait déjà servi par le passé. Son retour à la tête du TGI est perçu comme un signe d’espoir et de continuité pour le personnel et les justiciables.

‎Dans son mot de remerciement, le nouveau président a exprimé sa reconnaissance à sa hiérarchie pour la confiance placée en lui et a pris l’engagement de poursuivre, avec abnégation et dévouement, l’œuvre de justice entamée par ses prédécesseurs.

‎« Je m’engage à œuvrer dans l’esprit du service public, en restant à l’écoute des justiciables et en cultivant la rigueur et l’équité », a-t-il déclaré.

‎L’installation du nouveau président du TGI de Bogandé s’inscrit dans la dynamique de renforcement du système judiciaire burkinabè, pour une justice plus proche des citoyens et au service de la paix sociale.

‎ Agence d’information du Burkina

