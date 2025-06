Burkina-Gnagna-Célébration-Tabaski

Gnagna/Tabaski : Les musulmans ont célébré la prière sous le signe de la paix et la dévotion

Bogandé, 6 juin 2025 (AIB)- Les fidèles musulmans de la province de la Gnagna ont célébré ce vendredi la prière de l’Aïd el-Kébir, communément appelée Tabaski, dans un climat de paix et de dévotion, en dépit des défis sécuritaires et socioéconomiques que traverse le pays.

Dans son sermon, l’imam a exhorté les fidèles à cultiver la solidarité, la patience et la paix, tout en implorant le Tout-Puissant pour le retour de la sécurité et la paix au Burkina Faso.

À l’endroit des personnes déplacées internes, il a imploré Dieu pour le retour très prochain dans leurs localités respectives, avant de souhaiter une très bonne saison hivernale à tous les producteurs.

L’Imam Dinyeri a enfin lancé un appel à tous : « Malgré tout, cultivons la paix et la cohésion sociale. »

La fête de la Tabaski, également appelée Aïd el-Adha, est l’une des plus importantes de l’islam. Elle commémore la foi et l’obéissance du prophète Abraham, et se manifeste par la prière, le sacrifice rituel et la charité envers les plus démunis.

La célébration de cette fête religieuse a également été marquée par l’immolation du mouton de sacrifice, symbole de soumission à Dieu, conformément aux prescriptions islamiques.

À Bogandé, la grande prière s’est tenue sur l’ancien terrain du Lycée provincial, en présence de plusieurs autorités religieuses et administratives. L’imam El Hadj Amadou Dinyeri a dirigé la prière en présence de plusieurs centaines de fidèles venus de divers quartiers de la ville.

En marge de la prière, une délégation des corps constitués, conduite par le Secrétaire général de la province, Mendien dit Moussa Soma, est allée communier avec la communauté musulmane.

Agence d’Information du Burkina