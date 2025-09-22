BURKINA-SIRBA-GNAGNA-CITOYENNETÉ-IMMERGÉS

‎

‎ Gnagna : Les immergés de la première promotion prônent discipline et esprit d’équipe

‎

‎Bogandé, 21 septembre 2025 (AIB) – La première promotion des jeunes immergés de la province de la Gnagna a marqué les esprits ce week-end par une série d’activités citoyennes alliant de la salubrité, le sport et la cohésion sociale, traduisant déjà l’impact positif du programme d’immersion patriotique.

‎

‎Très tôt dans la matinée du samedi 20 septembre 2025, une centaine d’immergés s’est mobilisée pour une vaste opération de désherbage et de nettoyage au sein de deux institutions de la ville : la Direction provinciale de l’Enseignement secondaire et de la Formation technique et professionnelle ainsi que le Tribunal de grande instance de Bogandé.

Munis de houes, râteaux et dabas , les immergés ont travaillé main dans la main pour assainir les lieux. Tas d’ordures collectées, herbes arrachées et espaces dégagés témoignent de l’ardeur et de la discipline qui ont animé les participants.

‎

‎À la suite de cette action citoyenne, le groupe s’est retrouvée dans la soirée de dimanche sur le plateau omnisports de Bogandé pour une séance d’aérobic collective. Encadreurs, autorités locales et quelques personnalités de la ville se sont joints à la dynamique, renforçant ainsi le message de fraternité et de cohésion sociale que porte le programme. Les sourires, les chants et l’énergie dégagée par les immergés ont montré qu’au-delà de l’effort physique, l’activité était un moment de communion et de dépassement collectif.

‎

‎Selon leurs leaders, cette première promotion de la Gnagna nourrit déjà l’ambition de créer, dans les règles de l’art, une association structurée, avec pour objectif de prolonger l’élan de solidarité et d’engagement recu au cours de l’immersion, afin d’agir durablement pour le développement de la province et du pays.

‎

‎À travers ces initiatives, les immergés démontrent que la graine a été semée sur un terrain fertile. Leur sens du devoir, leur esprit d’équipe et leur volonté d’œuvrer ensemble traduisent l’émergence d’une jeunesse consciente, prête à relever les défis du moment et à bâtir l’avenir avec foi et détermination.

‎

‎ Agence d’information du Burkina

‎