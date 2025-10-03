BURKINA-SIRBA-GNAGNA-JOURNÉE-PATRIOSTISME- CITOYENNETÉ

Gnagna : Lancement de la deuxième phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne

Bogandé, 2 oct. 2025 (AIB) – La cour de l’École primaire publique « Yentougri’ a servi de cadre, ce jeudi 2 octobre 2025, au lancement officiel de la deuxième phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

La cérémonie a été marquée par une montée solennelle des couleurs nationales suivie du message du Président du Faso, Son Excellence le Capitaine Ibrahim Traoré, livré par le Haut-commissaire de la province de la Gnagna, Jean Baptiste Béogo.

Dans son allocution, le chef de l’État a rappelé que la patrie a besoin de l’engagement actif et responsable de chacun de ses fils et filles. Il a exhorté les enseignants, les élèves et l’ensemble des citoyens à faire du civisme, de la discipline et de la solidarité des valeurs cardinales pour le renouveau national.

À la suite de la cérémonie officielle, une conférence publique a été animée sur le thème « Pour l’ordre et la discipline, je m’engage ». Cette rencontre a permis aux participants, en particulier aux acteurs du monde éducatif, de réfléchir sur leur rôle dans la formation d’une jeunesse consciente, responsable et résolument tournée vers la défense des idéaux de la Nation.

Les participants ont salué l’initiative des autorités et pris l’engagement de traduire en actes concrets les valeurs patriotiques prônées par le Président du Faso.

Agence d’information du Burkina