Gnagna : Des initiatives agricoles et avicoles en suivi-supervision

Bogandé, 25 août 2025 (AIB)-Le Président de la délégation spéciale (PDS) de Bogandé, Taugolo Paré, a conduit samedi 23 août 2025, une mission de suivi-supervision des initiatives agricoles et avicoles menées dans la commune pour le développement.

La délégation a d’abord visité une parcelle de démonstration de maïs SEMAX-6, une variété à haut rendement et enrichie en vitamine A. Cette innovation agricole vise à améliorer la productivité et la qualité nutritionnelle des récoltes au profit des producteurs locaux.

La mission s’est ensuite rendue dans une ferme avicole de la commune, où le promoteur avait expérimenté l’année dernière une unité démonstrative en aviculture.

L’initiative a permis de renforcer les capacités locales dans la conduite d’élevages modernes et productifs. Ces activités traduisent les efforts de diversification et de modernisation de l’agriculture et de l’élevage, avec pour objectif de renforcer la sécurité alimentaire et d’améliorer les conditions de vie des populations.

À l’issue des visites, le PDS Taugolo Paré a salué des initiatives « porteuses d’espoir pour l’amélioration de la sécurité alimentaire et la création de revenus locaux ». Il a encouragé les producteurs et les éleveurs à s’approprier ces innovations afin d’en faire des modèles de réussite pour l’ensemble de la commune.

Les activités s’inscrivent dans la mise en œuvre du Programme Pro-ARIDES. Pour rappel, le Programme Agro-alimentaire pour la Résilience Intégrée et le Développement Économique du Sahel (Pro-ARIDES) est un programme de dix (10) ans financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, avec un financement additionnel du ministère danois des Affaires étrangères. Sa première phase (2021-2025) est mise en œuvre dans les pays du Sahel, notamment au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Il vise à renforcer la résilience des communautés rurales face aux défis de sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Agence d’information du Burkina