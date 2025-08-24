BURKINA-GNAGNA-ELEVAGE-RENFORCEMENT-CAPACITE

Gnagna : 400 PDI et familles vulnérables formées en techniques d’élevage

Bogandé, 24 août 2025 (AIB)- Près de 400 participants, venus de divers horizons, ont pris part, du 22 au 23 août 2025, à une formation gratuite en élevage de poulets et de porcs. Une opportunité d’apprentissage et d’espoir, surtout pour les Personnes déplacées internes (PDI) et les familles vulnérables de la province du Gnagna.

La formation sur les techniques d’élevage, tenue du 22 au 23 août 2025, a été portée par le Président-directeur général de Yensanou Boualkoa Services, Josué Lankoandé, technicien supérieur d’élevage et consultant-formateur.

Pendant ces deux jours, il a partagé avec les 400 participants composés de Personnes déplacées internes (PDI) et de familles vulnérables de la province du Gnagna, ses connaissances sur l’anatomie et la physiologie de la poule, l’alimentation adaptée, l’habitat ainsi que les soins de santé aviaire.

Côté élevage porcin, les notions de reproduction, d’alimentation, d’habitat et de santé animale ont été abordées en détail.

«Notre objectif est de permettre à nos parents PDI et aux personnes vulnérables, de disposer de compétences pour entreprendre et améliorer leurs conditions de vie », a expliqué M. Lankoandé.

En plus de ceux formés à Bogandé, 282 autres ont bénéficié de la même formation à Piéla.

La formation a reçu l’accompagnement de plusieurs acteurs locaux, notamment des autorités administratives, coutumières et religieuses ainsi que des personnalités.

Le directeur provincial de la Police nationale de la Gnagna, le commissaire Issa Congo, a salué une initiative qui, selon lui, « s’inscrit en droite ligne avec la vision du président du Faso en matière de développement agricole et d’autonomisation des producteurs ».

La première vice-présidente de la délégation spéciale de Bogandé, Alice Bikienga/Lankoandé, a pour sa part, encouragé d’autres acteurs à suivre l’exemple afin de multiplier les opportunités pour les populations.

De nombreux participants ont exprimé leur satisfaction à l’issue de la formation.

« Je repars avec des connaissances pratiques qui vont me permettre de démarrer un petit élevage chez moi. Cela peut être une source de revenus et de nourriture pour ma famille », a confié Pierrette Tindano, une déplacée interne.

Au-delà de l’acquisition du savoir-faire, l’initiative se veut un levier d’espoir pour des centaines de ménages en quête de résilience dans un contexte marqué par l’insécurité et la précarité.

Agence d’information du Burkina

YAT/hb/oo