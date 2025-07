Burkina-Gnagna-Examen-Professionnel-Éducation-Primaire

Gnagna : 131 candidats sont allés à la conquête du Certificat Supérieur d’Aptitude Pédagogique

Bogandé, 16 juillet 2025 (AIB)-131 professeurs d’école, dont 77 hommes et 54 femmes sont allés cette année à la conquête du Certificat Supérieur d’Aptitude Pédagogique (CSAPé), a appris l’AIB.

Pour cette session, un jury unique a été mis en place, avec deux centres de composition : Bogandé et Fada, chef-lieu de la région de l’Est. En raison du contexte sécuritaire, les candidats, à savoir les professeurs d’école, ont été autorisés à composer dans les chefs-lieux de région.

Avant le début de l’administration des épreuves, le Directeur provincial de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) de la Gnagna, Sylvain Thiombiano, s’est rendu à l’école Ountaani de Fada, centre d’examen du deuxième groupe, pour encourager les candidats et leur souhaiter plein succès.

Il s’est également félicité de la bonne organisation observée sur place, gage de transparence et de régularité de l’examen.

Agence d’Information du Burkina