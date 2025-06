Burkina-Komondjari-Célébration-Tabaski

Gayéri : La fête de l’Aïd Al-Adha (Tabaski) célébrée dans la modestie

Gayéri, 6 juin 2025 (AIB)- La fête de L’AÏD Al-Adha (Tabaski) a été célébrée dans la modestie par les fidèles musulmans sur le terrain du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA).

Dans son sermon, l’Imam Mahamadi Sawadogo a imploré Dieu pour la paix et la sécurité au Burkina Faso et a invité les différentes communautés religieuses à raffermir davantage leurs liens de solidarité et de vivre ensemble.

Contrairement aux années précédentes, cette année la fête a été célébrée dans la plus grande modestie à cause du manque de plusieurs produits alimentaires de première nécessité.

Selon un fidèle musulman de la ville, Adjari Zakaria, cette année, la fête est morose à cause de la rareté de ravitaillement de la ville en produits alimentaires nécessaires.

Les fidèles musulmans étaient assistés par leurs frères des autres confessions religieuses et des autorités provinciales et communales pour célébrer l’événement.

Agence d’information du Burkina