Gaoua : Les encadreurs pédagogiques en conclave pour un renforcement de capacité.

Gaoua, 15 octobre 2025 (AIB) – Le président de la délégation spéciale de la commune de Gaoua, Siaka Ouattara, a présidé, ce mercredi matin, la cérémonie d’ouverture de la conférence annuelle des encadreurs pédagogiques du primaire, tenue dans l’amphithéâtre de l’INFPE du Djôrô.

Placée sous le thème « Mise en œuvre des réformes éducatives et appropriation des situations d’intégration ». La cérémonie d’ouverture a réuni plusieurs responsables éducatifs, parmi lesquels les directeurs régional et provincial de l’Enseignement préscolaire, primaire de base et non formelle, ainsi que le chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Gaoua.

Apres la lecture du discours du ministre de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales, M. Ouattara a salué l’engagement des acteurs éducatifs pour la mise en œuvre effective des réformes visant à améliorer la qualité de l’enseignement.

Pour le CCEB de Gaoua, Moutombou Somé, la conférence de cette année se distingue par un bilan des réformes déjà engagées, notamment celles portant sur l’introduction des TIC, des métiers et de l’anglais dans le système éducatif, dont les résultats encourageants ont favorisé leur généralisation.

« Nos attentes, à l’issue de cette conférence, sont que les enseignants soient mieux outillés pour maîtriser les contenus des curricula, la planification pédagogique et l’utilisation des fiches pédagogiques, en vue d’améliorer la qualité de l’enseignement en classe », a-t-il déclaré.

Les travaux de la conférence se poursuivent jusqu’au 18 octobre 2025.

Agence d’Information du Burkina

MS/ ata